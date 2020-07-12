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影／民進黨南市主委就職 潘新傳：落實真正接地氣
民進黨台南市黨部今中午辦理第六任主委暨執評委就職典禮，新任主委潘新傳說，民進黨需要改變，他不怕艱難，要落實組織，深入基層，將百工百業結合，突破同溫層，讓民進黨結合社會力與政治力，做到真正接地氣。
就職典禮中午在永康桂田飯店舉行，台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良、副市長許育典、趙卿惠、立委郭國文、賴惠員、民進黨市議員邱莉莉等多名民進黨市議員出席，民進黨中央黨部副秘書長林飛帆也南下祝福。
潘新傳說，自己長期支持民進黨，原在幕後默默力挺，為了力挺總統蔡英文、好友台南市長黃偉哲決定扛起責任，推動民進黨在基層黨務改革，未來要落實組織，更深入基層關懷資深黨員現況，提供生活上必要協助。
潘新傳說，未來的目標是結合社會力跟政治力，讓百工百業納入系統，讓黨部成為大家交流的平台，突破同溫層，拚經濟，顅腹肚，平時就這樣鞏固組織，讓人民認同，選舉時才有更大的力量。
黃偉哲致詞時感謝前主委黃先柱為民進黨在基層打下非常好的基礎，讓民進黨每次的選戰都能夠凝聚黨員的認同，繼之發揮綿密的組織戰力；現任主委潘新傳更是從基層開始，台南民主運動與選戰無役不與，並將組織規劃的有條有理，平時做情感聯誼，一到選戰開始全體齊心，成為黨籍候選人強而有力的後盾。
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