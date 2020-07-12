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國發會將把麥寮打造成創生之鄉 跨部會下鄉訪行一整天

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
國發會副主委游建華（右二）率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華（右二）率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉因六輕帶來人口與經濟，文創藝術也因應而生，日益發達，為不讓文創青農單打獨鬥，有效整合資源，麥寮鄉公所結合企業，再與亞洲大學合作，將整併鄉內各莊園農場與文創景點及老人長照等資源，提出「麥寮創生之鄉」計畫，獲國發會認可，今天跨部會踏勘，為計畫的實現跨出一大步。

國發會副主委游建華今天帶領衛福部、營建署等中央單位，再由雲林縣府團隊及麥寮公所引導到麥寮各景點農場，包括晁陽綠能園區、生菜故事館、月光下農園、拱範宮、貨櫃市集及老人會館等地實勘並座談交流。

對於未來如何串連各文創點和創生場域，在麥寮打造創生基地，各部會人員與地方細心研討，就希望這項打造麥寮生之鄉的計畫，能臻於至善，並能有效發揮預期效能。

與會人員透過美生菜故事館的虛擬實境操作，親自感受美生菜的生長環境與相關資訊，並朝向整合虛實與雲端數據發展的概念，可以大大拉近人與產業環境的距離與認識。

國發會副主委游建華說，地方創生計畫是以需求作導向，目的是讓人口回流，提升生育率，透過數位轉型翻轉偏鄉，希望透過地方創生的科技導入，讓未來台灣不再有偏鄉。

麥寮鄉長蔡長昆說，政府去年開始推動地方創生，麥寮即積極邀請產官學研討，希望麥寮鄉能開創一個友善又長遠的創生發展規劃，讓計畫更健全。

公所主秘陳東松也說，麥寮經將約一年籌備，不斷青農和業界研討座談，把在地DNA重新盤整後，透過亞洲大學的協助，終讓麥寮創生計畫誕生，期待在國發會支持下，打造麥寮創生之鄉，指日可待。

今天踏勘踩線首站到晁陽綠能園區，由董事長邱建富介紹園區發展方向，除打造綠能、友善食農，更期許透過電商平台建置與推動，整合行銷「麥台四口」（麥寮、台西、四湖、口湖）的農漁特產。

國發會等單位一整天訪行，對於地方開擴創生的努力極表肯定，陳東松表示，麥寮的未來將整合科技與數位化的基礎，期待在中央支持下，讓麥寮創生之夢得以實現，吸引更多年輕人返鄉。

國發會副主委游建華（前排右五）率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華（前排右五）率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華（左三）率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華（左三）率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華（右五）率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影
國發會副主委游建華（右五）率跨部會官員抵麥寮鄉踏勘，將協助麥寮打造為「創生之鄉」。記者蔡維斌／攝影

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