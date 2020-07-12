南市公私協力推動婦女福利權益 社團動起來

台南市社會局為了鼓勵更多民間單位參與，辦理「赫斯（Hers）魔法農場－婦女團體共識營暨成果發表會」，今天結束。透過2天營隊活動課程共同創作宣導素材包，要提供給市府機關、學校、社區等單位使用，透過有趣好玩的方式來認識婦女福利與權益內容。

「赫斯」為英文Hers諧音，共識營借此作為女力的象徵，社會局除了安排深度的議題課程，另有表演實務、肢體與口語表達的訓練，要讓參加者透過分組討論發揮創意，產製宣導素材。

這次共有台南市的水噹噹社區關懷協會、性別平等促進會、新住民關懷服務協會等19個團體及社區發展協會共襄盛舉。產製的宣導素材包主題有婦女健康意識的口號運動操、透過話劇演出特殊境遇家庭、未成年懷孕服務，用連環話劇展現多元型態的家庭等。

社會局表示，2017年、2019年都曾辦理婦女團體競賽型的單日活動，過去都是透過3月8日婦女節的單一大型主題或系列活動於3月期間進行宣導，今年籌辦這個營隊活動，希望能擴展宣導範圍並發揮更大的宣導效益。

黃偉哲表示，促進婦女福利、維護婦女權益並提升婦女地位，除了透過相關福利與政策的推動，更重要的是，民間單位願意響應並與政府攜手合作，以發揮公、私部門加乘效益，才能從日常生活中，創造並增進女性平等發展的機會與友善的環境。未來市府將持續努力，督促市府團隊從各個領域、面向看見女性需求，將政策納入性別考量，規畫與落實婦女政策，提供更多元與完善的服務。