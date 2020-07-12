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推動友善農產市集 黃偉哲扮叫賣哥挺小農
台南市政府農業局今在里仁新營門市辦理 「農芒時刻-友善農業市集」活動，由南瀛禾作農產邀集12個單位參與販售農產品，台南市長黃偉哲出席力挺，感謝農友推動友善環境農業，也感謝里仁定期提供小農銷售場域。
除黃偉哲再度扮演「叫賣哥」現場賣力推銷，台南市議員蔡育輝、沈家鳳、農業局長謝耀清等人也都出席力挺。黃偉哲、謝耀清說，由南瀛禾作農產協會組成「禾作.無毒蔬果舖」，集合了10多名新農人栽種的優質農產品，提供消費者安心購買農產管道，將友善無毒耕作理念與大新營鄉親分享，也籲請鄉親用行動挺小農。
南瀛禾作農產協會理事長沈俊源說，加入該會小農產品，須提供無農藥殘留檢驗證明，他們也會親訪了解生產者狀況。
「禾作.無毒蔬果舖」每月第一、第三周六上午9點至下午1點在里仁新營門市擺攤，今販售愛文芒果、竹筍、絲瓜、芭樂、秋葵等，今日市集消費不限金額便贈送芒果冰棒1支，送完為止。
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