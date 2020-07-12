西拉雅風管處招募志工 嘉義大埔居民優先

為提升旅遊服務品質及志願服務工作，西拉雅國家風景區管理處將招募導覽解說志工20名，對象以嘉義縣大埔鄉居民為優先，即日起至9月30日截止報名。

西拉雅國家風景區管理處表示，這次招募條件為年滿20歲，高中職以上畢業，口齒清晰，表達能力佳，有服務熱忱，更是必備條件。

西拉雅風管處處長許主龍表示，西拉雅志工隊自成立以來，已招募6屆導覽志工，皆須經過基礎訓練6小時（如志願服務內涵及倫理、解說實務等課程）、特殊訓練12小時（西拉雅轄區等部落介紹、解說技巧、動植物生態等訓練）。

因考量本處轄區大埔旅遊資訊站地處偏僻，為減少志工通勤不便，本次主要招募對象以嘉義縣大埔鄉居民為優先，其服勤項目為駐站定點解說中埔遊客中心、大埔旅遊資訊站為主。未來也可支援官田遊客中心、嶺頂旅遊資訊站、南化遊客中心、八田與一紀念園區等據點，協助西拉雅管理處推廣其相關系列活動，自即日起至9月30日截止報名。

招募簡章可來電索取、亦或上交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站下載報名簡章。

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