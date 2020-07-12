快訊

美國務院警告：旅居中國的美國公民 可能遭到任意逮捕

MLB／又一大咖染疾！洋基終結者查普曼確診新冠肺炎

西拉雅風管處招募志工 嘉義大埔居民優先

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處招募志工中，以嘉義大埔居民優先。記者謝進盛／翻攝
西拉雅國家風景區管理處招募志工中，以嘉義大埔居民優先。記者謝進盛／翻攝

為提升旅遊服務品質及志願服務工作，西拉雅國家風景區管理處將招募導覽解說志工20名，對象以嘉義縣大埔鄉居民為優先，即日起至9月30日截止報名。

西拉雅國家風景區管理處表示，這次招募條件為年滿20歲，高中職以上畢業，口齒清晰，表達能力佳，有服務熱忱，更是必備條件。

西拉雅風管處處長許主龍表示，西拉雅志工隊自成立以來，已招募6屆導覽志工，皆須經過基礎訓練6小時（如志願服務內涵及倫理、解說實務等課程）、特殊訓練12小時（西拉雅轄區等部落介紹、解說技巧、動植物生態等訓練）。

因考量本處轄區大埔旅遊資訊站地處偏僻，為減少志工通勤不便，本次主要招募對象以嘉義縣大埔鄉居民為優先，其服勤項目為駐站定點解說中埔遊客中心、大埔旅遊資訊站為主。未來也可支援官田遊客中心、嶺頂旅遊資訊站、南化遊客中心、八田與一紀念園區等據點，協助西拉雅管理處推廣其相關系列活動，自即日起至9月30日截止報名。

招募簡章可來電索取、亦或上交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站下載報名簡章。

更多訊息可上

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官方網站：

https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅國家風景區管理處官方臉書粉絲專頁

https://www.facebook.com/sirayatrip/

延伸閱讀

「北橫有世界級美景」 盼帶動觀光

桃市府爭設北橫國家風景區 交通部觀光局態度保留

夏天就要芒果冰！玉井吃冰節11日登場 50對雙胞胎同台

吃冰、觀星、火王爺巡山祭 西拉雅夏秋季活動將開跑

相關新聞

3千南科人健走 戴資穎現身打球

台南科學園區70000名員工廠商許多人缺乏運動，南科管理局為了鼓勵大家多運動，舉辦「2020運動在南科」系列活動，昨天號...

社團春秋／宋俊明 「社區巡守最佳後盾」

台南市巡守大隊長宋俊明被警察局視為「社區巡守的後盾」，他在防疫期間捐贈護目鏡等裝備給6千名巡守隊員，讓他們在執勤時有最安...

台南蜂蜜評鑑 特等楠西占5人

台南市府農業局今年舉辦國產蜂蜜評鑑比賽，選出7名特等獎，楠西養蜂產銷班第三班就包辦5名，可謂大贏家。勇奪第一名莊朝強今年...

搖晃寶特瓶 就知蜂蜜「真假」

市面上蜂蜜品牌及種類多，消費者擔心買到假蜜。蜂農教導辨別蜂蜜真假的方法，最簡單的是將蜂蜜倒入寶特瓶中搖晃，如果泡沫細緻、...

嘉義水上鄉手機無訊號 原基地台地主再延半年 月底恢復通訊

嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日抗議中華電信等三家電信公司手機基地台距民宅近，因租約到期，新址遭抗議無法設立，導致寬士、內...

雲林第二監獄擴建 可增容1500人

雲林第二監獄擴建工程昨天舉行上樑典禮，矯正署長黃俊棠強調獄政走向現代化、人本化、科技化、專業化，尊重人權，不再像包青天時...

嘉市25公里環市單車道 11月完工

嘉義市長黃敏惠與市府團隊等單位，日前騎自行車視察嘉油鐵馬道優化工程，檢視車道現況，改善工程預計11月底完工後，串聯既有自...

影／全台第一 嘉義市冷氣宣傳小天使跳給你看

行政院長蘇貞昌日前宣布國中小學全面裝冷氣，嘉義市今年已耗資逾2億元全面裝冷氣，市長黃敏惠表示，嘉義市已用龐大預算先幫國中...

全台首創微沙雅東南亞文化商圈 採24小時營業

位在台南市西門路四段的微沙雅東南亞文化商圈今天啟動，將採24小時營業，提供東南亞風格的休閒設施、美食、商品及美容SPA，...

反學甲動保園區自救會成軍 動保處：持續溝通爭取共識

台南市學甲區秀昌里長謝金雀與地方人士及里宮廟今天下午4點，在學甲慈濟宮號召群眾籌組自救會反對學甲建設動保教育園區，先向慈...

水果奶奶與妖果帶孩子前進南美館 搶救藝術品大作戰

台南市美術館本月起在1館推出「仁者行藝—許武勇百歲紀念展」以及「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，...

影／汪洋中流浪狗外傘頂洲獨活年餘 愛狗人士援救剩皮包骨

有遊客1年前在「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲，發現1隻約8歲流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散，上網求助，最...

熱門新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

影／警察辛苦了！白沙屯媽祖最疼警察 今回鑾連停3派出所

拆除小東門陸橋 板橋居民深夜投燈照明告別

白沙屯媽駐駕清水紫雲巖 慈母抱早產兒跪地參拜

侯友宜「攔轎」蘇貞昌 綠新北黨部主委：非常突兀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。