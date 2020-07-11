影／全台第一 嘉義市冷氣宣傳小天使跳給你看

行政院長蘇貞昌日前宣布國中小學全面裝冷氣，嘉義市今年已耗資逾2億元全面裝冷氣，市長黃敏惠表示，嘉義市已用龐大預算先幫國中小裝冷氣，可提供使用經驗，並爭取中央將嘉義市裝冷氣的錢補回來，嘉義國中同學更以有趣的表演，拍影片說明使用冷氣規定，提供冷氣管理經驗。

嘉義國中拍攝的影片，由「冷氣宣傳小天使林䒕彤」演出，先以逗趣音樂舞蹈介紹冷氣儲值卡，遙控器等設備及儲值方式，隨即說明班級冷氣管理規定及使用方式，管理規定中各年級開冷氣時間都不同，甚至還訂有處罰，累積3點違規，還必須停用冷氣一天。

影片今天張貼在臉書「嘉義國中粉絲專業」，地方社團「嘉義多一點」也立即引用，提供大家參考。

黃敏惠日前得知中央將為國中小全面裝冷氣，即說明嘉義市支出2億多元，冷氣預算包括三大塊，電力系統改善、冷氣機和新風換氣系統，電力改善最重要，占經費將近一半，這些改善經驗，都可以提供給全國各縣市參考，避免再犯相同錯誤，後續很多工作市府都很務實，把錢花在刀口上。