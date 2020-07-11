快訊

高雄無良醫把50名幼童寫成「發展遲緩」 詐領健保84萬

台南老人賣芒果遭砸頭引眾怒 砸人男到案否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全台第一 嘉義市冷氣宣傳小天使跳給你看

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義國中拍攝影片，由「冷氣宣傳小天使林䒕彤」演出，說明冷氣管理規定。記者卜敏正／翻攝
嘉義國中拍攝影片，由「冷氣宣傳小天使林䒕彤」演出，說明冷氣管理規定。記者卜敏正／翻攝

行政院長蘇貞昌日前宣布國中小學全面裝冷氣，嘉義市今年已耗資逾2億元全面裝冷氣，市長黃敏惠表示，嘉義市已用龐大預算先幫國中小裝冷氣，可提供使用經驗，並爭取中央將嘉義市裝冷氣的錢補回來，嘉義國中同學更以有趣的表演，拍影片說明使用冷氣規定，提供冷氣管理經驗。

嘉義國中拍攝的影片，由「冷氣宣傳小天使林䒕彤」演出，先以逗趣音樂舞蹈介紹冷氣儲值卡，遙控器等設備及儲值方式，隨即說明班級冷氣管理規定及使用方式，管理規定中各年級開冷氣時間都不同，甚至還訂有處罰，累積3點違規，還必須停用冷氣一天。

影片今天張貼在臉書「嘉義國中粉絲專業」，地方社團「嘉義多一點」也立即引用，提供大家參考。

黃敏惠日前得知中央將為國中小全面裝冷氣，即說明嘉義市支出2億多元，冷氣預算包括三大塊，電力系統改善、冷氣機和新風換氣系統，電力改善最重要，占經費將近一半，這些改善經驗，都可以提供給全國各縣市參考，避免再犯相同錯誤，後續很多工作市府都很務實，把錢花在刀口上。

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

讓愛相傳！嘉市千盞燈受助學生：有能力也要幫助他人

嘉義市環市自行車道年底完工 還將設置50處租賃站

後疫情時代 嘉義市宣布辦25場暑期活動

嘉市鐵路高架化 永久軌動工

相關新聞

影／全台第一 嘉義市冷氣宣傳小天使跳給你看

行政院長蘇貞昌日前宣布國中小學全面裝冷氣，嘉義市今年已耗資逾2億元全面裝冷氣，市長黃敏惠表示，嘉義市已用龐大預算先幫國中...

全台首創微沙雅東南亞文化商圈 採24小時營業

位在台南市西門路四段的微沙雅東南亞文化商圈今天啟動，將採24小時營業，提供東南亞風格的休閒設施、美食、商品及美容SPA，...

反學甲動保園區自救會成軍 動保處：持續溝通爭取共識

台南市學甲區秀昌里長謝金雀與地方人士及里宮廟今天下午4點，在學甲慈濟宮號召群眾籌組自救會反對學甲建設動保教育園區，先向慈...

水果奶奶與妖果帶孩子前進南美館 搶救藝術品大作戰

台南市美術館本月起在1館推出「仁者行藝—許武勇百歲紀念展」以及「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，...

影／汪洋中流浪狗外傘頂洲獨活年餘 愛狗人士援救剩皮包骨

有遊客1年前在「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲，發現1隻約8歲流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散，上網求助，最...

台南一見雙雕藝術季七股起跑 首見鹽打造「鹹鹹在家」

台南夏天最夯的一見雙雕藝術季，今天在七股鹽山及七股遊客中心起跑！今年首度以「鹽」元素打造的「鹹鹹在家」、「鹽鄉風情畫」也...

「安平虎鯨」收200元門票太貴？台南市政府回應了

長達20公尺、高10公尺的虎鯨裝置藝術「Orca亮晶鯨」今天游進安平水景公園水域，吸引許多民眾圍觀一睹虎鯨可愛風采，「O...

柯文哲經50年才見到黃俊雄本尊 驚喜偶戲大師寶刀未老

台北市長柯文哲今天市府團隊訪行雲林，第一站抵雲林布袋戲館，年高87歲的人間國寶布袋戲大師黃俊雄現身迎接柯市長，並親自秀了...

免費攀樹趣！嘉義科學168規劃6棵大樹、12組樹攀

嘉義市政府本月16日至20日舉辦「科學168教育博覽會」，去年首辦「樹攀活動」，吸引許多大、小朋友搶體驗爬樹樂趣，市政府...

搭火車到台南林鳳營小旅行 派出所免費出借自行車

台南市六甲區林鳳營車站是目前台灣僅存的3個舊日式木造車站之一，吸引了許多的鐵道迷們搭乘火車前來感受體驗，如回到舊時光的景...

先生生病2天就猝逝 36歲越南新住民考取「居服員」脫貧

36歲的越南籍新住民范芳舜4年前因先生生病2天驟逝獨立撫養兩子，因欠缺一技之長，再加孩子尚幼經常換工作，透過北家扶中心理...

球后戴資穎現身南科小試身手 代言呼籲科技人多運動

台南科學園區70000名員工廠商許多人缺乏運動，南科管理局為了鼓勵大家多運動，舉辦「2020運動在南科」系列活動，今天號...

熱門新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

影／警察辛苦了！白沙屯媽祖最疼警察 今回鑾連停3派出所

拆除小東門陸橋 板橋居民深夜投燈照明告別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。