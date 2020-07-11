全台首創微沙雅東南亞文化商圈 採24小時營業

位在台南市西門路四段的微沙雅東南亞文化商圈今天啟動，將採24小時營業，提供東南亞風格的休閒設施、美食、商品及美容SPA，約有50個固定商家，預估為東南亞新住民創造250個就業機會。

台南市長黃偉哲表示，微沙雅東南亞文化商圈將東南亞吃喝玩樂通通帶到商圈裡面，大家不用出國也能來這裡感受道地的東南亞異國風情，許多新住民到台灣，這樣專屬的異國文化商圈有存在必要，且微沙雅東南亞文化商圈也是全台首創，未來市府將找機會與商圈合作辦活動，促進文化交流。

微沙雅東南亞文化商圈占地2600坪，24小時營業，提供各項東南亞風格的休閒設施、美食、百貨商品、美容SPA等，新住民能展現自己國家的特色，未來每周會舉辦主題市集。

微沙雅東南亞文化商圈協會理事長阮錦麗說，商圈除了美食小吃，也提供東南亞的日用品百貨，期望未來作為南向貿易交流的起點，「東南亞各國特色商品都可從這裡批發到全台灣」。