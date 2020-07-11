反學甲動保園區自救會成軍 動保處：持續溝通爭取共識

台南市學甲區秀昌里長謝金雀與地方人士及里宮廟今天下午4點，在學甲慈濟宮號召群眾籌組自救會反對學甲建設動保教育園區，先向慈濟宮保生大帝上香稟報後，自救會正式成立，由秀昌里長謝金雀擔任會長， 集合宮主委朱正利擔任總指揮。

台南市政府農業局動保處表示，為杜絕學甲地區流浪犬誤傷民眾悲劇再發生，由中央地方攜手投資1.5億元規畫教育園區，是溪北重要亮點建設，未來將瞄準寵物商機 ，地方創生活絡學甲。

自救會訴求，台南市政府為解決流浪狗的問題，計畫在學甲石牌第六公墓建置流浪狗保護園區，完全不顧地方百姓強烈反對，難道活化地方土地不能綠化蓋公園或其他更好規畫用途，流浪狗園區只會傷害地方，全國沒有一個地方，因流浪狗動保園區而經濟發展，帶動地方繁榮，請別再騙了！

自救會強調，動保園區一旦設置，地方將萬劫不復，美其名只收容學甲在地流浪狗，且最多800隻，如果每隻狗的平均壽命5至10年，那學甲其他的流浪狗又該如何處置？由於只限收學甲，其他鄉鎮、縣市都把流浪狗載至學甲郊外野放，那學甲將變成流浪狗的故鄉，永無寧日，衍生出衛生問題，汙染問題及噪音問題、臭味問題等，政府若一意孤行，違背民意，地方百姓將會展現堅定意志，誓死反對。

市府動保處表示，未來動保教育園區將串聯學甲頑皮世界，為大北門區打造完整的動物生命教育廊帶，瞄準時下最夯的寵物商機，吸引民宿及寵物服務業者進駐，搭配學甲在地的蜀葵花、西瓜及虱目魚等農漁產業行銷活動，加上在地美食，再結合學甲慈濟宮「上白礁謁祖祭典」及每四年擴大舉行刈香儀式的「學甲香」等在地宗教民俗慶典，預計每年帶來數萬名戶外教學及觀光客，為地方創造數千萬元寵物、觀光及農漁特產消費產值。

動保處指出，園區規畫多元，除建置防噪犬舍優先收容學甲流浪犬隻，也提供綠美化的親水休閒空間，包含有動物認養區、動保教育區、運動設施、林蔭綠地公園、綠美化植栽及綠帶、生態滯洪池、水資源處理設施及小農市集廣場。