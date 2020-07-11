聽新聞
test
0:00 / 0:00

反學甲動保園區自救會成軍 動保處：持續溝通爭取共識

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖，其中動物認養區。圖／動保處提供
台南市府動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖，其中動物認養區。圖／動保處提供

台南市學甲區秀昌里長謝金雀與地方人士及里宮廟今天下午4點，在學甲慈濟宮號召群眾籌組自救會反對學甲建設動保教育園區，先向慈濟宮保生大帝上香稟報後，自救會正式成立，由秀昌里長謝金雀擔任會長， 集合宮主委朱正利擔任總指揮。

台南市政府農業局動保處表示，為杜絕學甲地區流浪犬誤傷民眾悲劇再發生，由中央地方攜手投資1.5億元規畫教育園區，是溪北重要亮點建設，未來將瞄準寵物商機 ，地方創生活絡學甲。

自救會訴求，台南市政府為解決流浪狗的問題，計畫在學甲石牌第六公墓建置流浪狗保護園區，完全不顧地方百姓強烈反對，難道活化地方土地不能綠化蓋公園或其他更好規畫用途，流浪狗園區只會傷害地方，全國沒有一個地方，因流浪狗動保園區而經濟發展，帶動地方繁榮，請別再騙了！

自救會強調，動保園區一旦設置，地方將萬劫不復，美其名只收容學甲在地流浪狗，且最多800隻，如果每隻狗的平均壽命5至10年，那學甲其他的流浪狗又該如何處置？由於只限收學甲，其他鄉鎮、縣市都把流浪狗載至學甲郊外野放，那學甲將變成流浪狗的故鄉，永無寧日，衍生出衛生問題，汙染問題及噪音問題、臭味問題等，政府若一意孤行，違背民意，地方百姓將會展現堅定意志，誓死反對。

市府動保處表示，未來動保教育園區將串聯學甲頑皮世界，為大北門區打造完整的動物生命教育廊帶，瞄準時下最夯的寵物商機，吸引民宿及寵物服務業者進駐，搭配學甲在地的蜀葵花、西瓜及虱目魚等農漁產業行銷活動，加上在地美食，再結合學甲慈濟宮「上白礁謁祖祭典」及每四年擴大舉行刈香儀式的「學甲香」等在地宗教民俗慶典，預計每年帶來數萬名戶外教學及觀光客，為地方創造數千萬元寵物、觀光及農漁特產消費產值。

動保處指出，園區規畫多元，除建置防噪犬舍優先收容學甲流浪犬隻，也提供綠美化的親水休閒空間，包含有動物認養區、動保教育區、運動設施、林蔭綠地公園、綠美化植栽及綠帶、生態滯洪池、水資源處理設施及小農市集廣場。

動保處承諾，園區推動步步為營，已爭取200萬研究規畫費用，經科學評估確認居民關心事項均能克服且無虞，再經召開地方座談會與居民溝通，全力爭取社會共識後才會正式動工。

台南反學甲動保園區自救會今天下午在學甲慈濟宮前成立。圖／黃三易提供
台南反學甲動保園區自救會今天下午在學甲慈濟宮前成立。圖／黃三易提供
台南市府動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖。圖／動保處提供
台南市府動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖。圖／動保處提供
台南反學甲動保園區自救會今天下午在學甲慈濟宮前成立。圖／黃三易提供
台南反學甲動保園區自救會今天下午在學甲慈濟宮前成立。圖／黃三易提供
台南反學甲動保園區自救會今天下午在學甲慈濟宮前成立。圖／黃三易提供
台南反學甲動保園區自救會今天下午在學甲慈濟宮前成立。圖／黃三易提供
台南市府動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖，其中多功能廣場（俯視）。圖／動保處提供
台南市府動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖，其中多功能廣場（俯視）。圖／動保處提供
台南反學甲動保園區自救會今天下午在學甲慈濟宮前成立。圖／黃三易提供
台南反學甲動保園區自救會今天下午在學甲慈濟宮前成立。圖／黃三易提供
台南市府動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖。圖／動保處提供
台南市府動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖。圖／動保處提供
台南市動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖，其中多功能廣場。圖／動保處提供
台南市動保處今天提出學甲動保教育園區規畫示意圖，其中多功能廣場。圖／動保處提供

流浪狗 寵物 自救會

延伸閱讀

影／汪洋中流浪狗外傘頂洲獨活年餘 愛狗人士援救剩皮包骨

不能掉以輕心！蝦類十足目虹彩病毒 台南9場均未檢出

反學甲動保園區 地方將設自救會

學甲動保園區設置惹議 台南農業局：持續溝通

相關新聞

影／汪洋中流浪狗外傘頂洲獨活年餘 愛狗人士援救剩皮包骨

有遊客1年前在「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲，發現1隻約8歲流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散，上網求助，最...

免費攀樹趣！嘉義科學168規劃6棵大樹、12組樹攀

嘉義市政府本月16日至20日舉辦「科學168教育博覽會」，去年首辦「樹攀活動」，吸引許多大、小朋友搶體驗爬樹樂趣，市政府...

全台首創微沙雅東南亞文化商圈 採24小時營業

位在台南市西門路四段的微沙雅東南亞文化商圈今天啟動，將採24小時營業，提供東南亞風格的休閒設施、美食、商品及美容SPA，...

反學甲動保園區自救會成軍 動保處：持續溝通爭取共識

台南市學甲區秀昌里長謝金雀與地方人士及里宮廟今天下午4點，在學甲慈濟宮號召群眾籌組自救會反對學甲建設動保教育園區，先向慈...

水果奶奶與妖果帶孩子前進南美館 搶救藝術品大作戰

台南市美術館本月起在1館推出「仁者行藝—許武勇百歲紀念展」以及「AR美術修復體驗展：妖果小學堂，真實與妖界的連結」展覽，...

台南一見雙雕藝術季七股起跑 首見鹽打造「鹹鹹在家」

台南夏天最夯的一見雙雕藝術季，今天在七股鹽山及七股遊客中心起跑！今年首度以「鹽」元素打造的「鹹鹹在家」、「鹽鄉風情畫」也...

「安平虎鯨」收200元門票太貴？台南市政府回應了

長達20公尺、高10公尺的虎鯨裝置藝術「Orca亮晶鯨」今天游進安平水景公園水域，吸引許多民眾圍觀一睹虎鯨可愛風采，「O...

柯文哲經50年才見到黃俊雄本尊 驚喜偶戲大師寶刀未老

台北市長柯文哲今天市府團隊訪行雲林，第一站抵雲林布袋戲館，年高87歲的人間國寶布袋戲大師黃俊雄現身迎接柯市長，並親自秀了...

搭火車到台南林鳳營小旅行 派出所免費出借自行車

台南市六甲區林鳳營車站是目前台灣僅存的3個舊日式木造車站之一，吸引了許多的鐵道迷們搭乘火車前來感受體驗，如回到舊時光的景...

先生生病2天就猝逝 36歲越南新住民考取「居服員」脫貧

36歲的越南籍新住民范芳舜4年前因先生生病2天驟逝獨立撫養兩子，因欠缺一技之長，再加孩子尚幼經常換工作，透過北家扶中心理...

球后戴資穎現身南科小試身手 代言呼籲科技人多運動

台南科學園區70000名員工廠商許多人缺乏運動，南科管理局為了鼓勵大家多運動，舉辦「2020運動在南科」系列活動，今天號...

立委陳椒華要求台南南山公墓全區保留 另覓殯葬專區

台南市南區的南山公墓緊鄰住宅區，台南市政府認為影響居民生活環境品質，且南區殯儀館設施及土地使用已達飽和，因此原預計在南山...

熱門新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

影／警察辛苦了！白沙屯媽祖最疼警察 今回鑾連停3派出所

白沙屯媽祖旋風 彰化交流道下不去造成國一回堵

拆除小東門陸橋 板橋居民深夜投燈照明告別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。