影／汪洋中流浪狗外傘頂洲獨活年餘 愛狗人士援救剩皮包骨

有遊客1年前在「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲，發現1隻約8歲流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散，上網求助，最近「嘉義王媽媽狗園」愛狗人士鄭又瑋得知，協調船家搭船出海登洲救援，順利救回狗兒，他直播搶救過程，大批網友按讚打氣，感佩鄭又瑋愛心，狗兒孤洲存活年餘真神奇 ！

流浪犬登洲生活，有如「魯濱遜漂流記」，狗兒為何會到外傘頂洲?鄭又瑋說，有人說是被搭船遊客棄養，有人說是被船家棄養，也有人說被海邊漲潮推過去的，更有人說是自己長途游泳過去的。

他認為，毛小孩要游泳不太可能，因為從東石港搭船登洲花1小時，當地船家都稱牠為「海狗」，當他搭快艇靠近，浪犬很快靠過來乞食，他抱起牠時，發現牠肚皮以上毛，曝曬烈日失去顏色。

「海狗堅強、太棒了！」他說，如果換成是人在孤洲，可能活不了這麼久，「海狗」每天風吹日曬雨淋，靠遊客、觀光船船家給食物，或抓魚裹腹，瘦到只剩皮包骨，生命力靭性驚人。