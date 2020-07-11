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影／汪洋中流浪狗外傘頂洲獨活年餘 愛狗人士援救剩皮包骨

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
「嘉義王媽媽狗園」愛狗人士鄭又瑋，搶救嘉義縣東石鄉外傘頂洲上流浪狗、米克斯母狗。圖／鄭又瑋提供
「嘉義王媽媽狗園」愛狗人士鄭又瑋，搶救嘉義縣東石鄉外傘頂洲上流浪狗、米克斯母狗。圖／鄭又瑋提供

有遊客1年前在「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲，發現1隻約8歲流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散，上網求助，最近「嘉義王媽媽狗園」愛狗人士鄭又瑋得知，協調船家搭船出海登洲救援，順利救回狗兒，他直播搶救過程，大批網友按讚打氣，感佩鄭又瑋愛心，狗兒孤洲存活年餘真神奇 ！

流浪犬登洲生活，有如「魯濱遜漂流記」，狗兒為何會到外傘頂洲?鄭又瑋說，有人說是被搭船遊客棄養，有人說是被船家棄養，也有人說被海邊漲潮推過去的，更有人說是自己長途游泳過去的。

他認為，毛小孩要游泳不太可能，因為從東石港搭船登洲花1小時，當地船家都稱牠為「海狗」，當他搭快艇靠近，浪犬很快靠過來乞食，他抱起牠時，發現牠肚皮以上毛，曝曬烈日失去顏色。

「海狗堅強、太棒了！」他說，如果換成是人在孤洲，可能活不了這麼久，「海狗」每天風吹日曬雨淋，靠遊客、觀光船船家給食物，或抓魚裹腹，瘦到只剩皮包骨，生命力靭性驚人。

鄭又瑋將「海狗」，送到嘉義民族獸醫院救治，經獸醫診斷沒問題，只有心絲蟲，他為「海狗」取名「小剛」，代表生命力旺盛剛強。網友說，「這是最奇特狗狗，居然可以在海島生存這麼久，見證生命頑強…」、「真不知道牠怎麼過來的」、「感謝鄭先生愛心善舉」。

「嘉義王媽媽狗園」愛狗人士鄭又瑋，搶救嘉義縣東石鄉外傘頂洲上流浪狗、米克斯母狗。圖／鄭又瑋提供
「嘉義王媽媽狗園」愛狗人士鄭又瑋，搶救嘉義縣東石鄉外傘頂洲上流浪狗、米克斯母狗。圖／鄭又瑋提供
「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲上流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散。圖／鄭又瑋提供
「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲上流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散。圖／鄭又瑋提供
「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲上流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散。圖／鄭又瑋提供
「移動國土」嘉義縣東石鄉外傘頂洲上流浪狗、米克斯母狗，瘦到只剩皮包骨，眼神渙散。圖／鄭又瑋提供

嘉義

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