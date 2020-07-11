台南一見雙雕藝術季七股起跑 首見鹽打造「鹹鹹在家」

台南夏天最夯的一見雙雕藝術季，今天在七股鹽山及七股遊客中心起跑！今年首度以「鹽」元素打造的「鹹鹹在家」、「鹽鄉風情畫」也正式亮相，另有最大鹽雕「星心相愛」、結合鹽雕與光雕的「3D新視界」劇場，也同步開演。

交通部觀光局副局長周廷彰、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、立委陳亭妃、台鹽副總經理陳世輝等人今天共同為七股鹽山的鹽雕展覽館開幕，並在全台最大的鹽雕作品「星心相愛」上的LOVE著色成形，象徵啟動迎賓，鹽雕「星心相愛」以古希臘美麗的愛神阿芙蘿黛蒂與丘比特，散發出12個星座能量，用愛化解難關。

今年首次將「鹽」融入生活美學中，展出「鹹鹹在家」場域，設置客廳、廚房、臥房、浴室生活環境中，有鹽沙發、座椅、浴缸等透過「鹽」散發天然負離子，吸收潮溼空氣、淨化改善空氣、紓解焦慮壓力特質，倡導大眾運用鹽來養身。

「鹽鄉風情畫」重現台灣早期七股鹽場景觀，遊客可以走入畫中，搭乘真實火車、搭配鹽田場景，讓自己融入畫中主角，並藉由地面特殊反射倒影設計，是最佳拍照景點，吸引很多遊客拍下鹽田風情照。

交通部觀光局副局長周廷彰表示，受疫情影響，觀光產業受到打擊，在啟動防疫旅遊、推出安心旅遊後，配合中央疫情中心邊境管制措施，期盼疫情控制得宜下，強化各市場宣傳推廣，以吸引國際旅客來臺，另外搭配在地特色觀光活動，台南「一見雙雕藝術季」，就是雲嘉南濱海暑假重要指標，在疫情趨緩此時，希望藉此振興復甦產業！

雲嘉南管理處徐振能處長指出，配合一見雙雕藝術季推出「臺灣好行-61西濱快線」，加上台61公路全線通車，並能接上82、84線東西向快速道路，加上「臺江安平99線」、「大臺南公車-藍20」二條路線就可串聯濱海景點，到達七股鹽山與馬沙溝兩處，遊客更能輕鬆安排七股旅遊。

一見雙雕藝術季展出至8月30日，七股鹽山有「鹽雕創藝展」，「星心相愛找星座自拍」FB打卡上傳，即獲異性相吸磁鐵、每逢假日鹽田體驗，享受曬鹽及收鹽樂趣！