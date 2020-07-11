讓愛相傳！嘉市千盞燈受助學生：有能力也要幫助他人
「嘉義市千盞燈、照亮眾學生」助學金計畫，今天在嘉義市府辦理發放活動，今年共有45座寺廟、2基金會及2名社會人士參與，總贊助金額191萬7000元，共有95名學生受惠，市長黃敏惠代表點亮第一顆燈，並頒發感謝狀給參與贊助寺廟、團體和善心人士，獲獎學金同學也說，「要成為有能力的人，回饋社會！」
黃敏惠表示，千盞燈計畫自92年開辦至今邁入第18年，最初有17座寺廟，今年已有45座寺廟共襄盛舉，受惠學生人數累計已有1500多人，總金額超過3100萬元，申請學生憑著努力、認真學習態度，得到這項殊榮；也感謝所有善心人士，千盞燈不但照亮學生未來，也讓他們心靈正向發展，得到足夠能量，勇敢往前邁進。
獲得助學金的虎尾科大一年級學生鄭詠之，語帶哽咽表示，「媽媽一直都很辛苦地賺錢，獨自扶養哥哥和她，從不喊累」，她很希望能幫助母親、幫助家庭經濟；她說，從高中就受到大家幫助，將來自己有能力也會回饋社會。
靜宜大學三年級學生許雯晶說，從小看見父母親辛苦工作，她也培養出獨立自主個性，學會照顧自己；這份獎助學金幫助很多大，讓她有更多時間充實自己，才得以有機會，到印尼姐妹校參與學術論壇，感謝善心人士捐款，她也發願會成為有能力的人，幫助他人。
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