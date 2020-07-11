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柯文哲經50年才見到黃俊雄本尊 驚喜偶戲大師寶刀未老

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
黃俊雄大師親自為柯文哲戴上史艷文的文創帽子。記者蔡維斌／攝影
黃俊雄大師親自為柯文哲戴上史艷文的文創帽子。記者蔡維斌／攝影

台北市長柯文哲今天市府團隊訪行雲林，第一站抵雲林布袋戲館，年高87歲的人間國寶布袋戲大師黃俊雄現身迎接柯市長，並親自秀了一段轟動武林驚動萬教史艷文大戰藏鏡人，以及關公倒拖刀的精典操偶技巧，柯文哲大為驚喜，表示小時候看布袋戲，只能聽黃大師聲音，今天終能見到本尊，演技口白還是一流，寶刀未老。

柯文哲今天率領40多名市府團隊主管抵雲林訪行，雲林縣長張麗善和國寶級布袋戲大師黃俊雄親迎，黃俊雄以大家耳熟能詳的口白，歡迎柯文哲團隊，字句經典，逗得柯市長哈哈大笑，隨後黃大師露兩手，親自操演史艷文大戰藏鏡人，還用黃家第一代宗師的黃海岱所留下僅有的布偶，表演關羽倒拖刀斬蔡陽。

精彩的對話，讓看了史艷文戲數十年的柯文哲，如今才知道原來史和藏鏡人是兄弟，他甚感驚奇。柯文哲說，小時候常看黃俊雄布袋戲，隔了五十年才看到黃大師本尊的廬山真面目，而且已八十多歲還中氣十足，聲音宏量，演技一流，的確是寶刀未老。

布袋戲館長方志銘也親手雕製一尊「柯文哲」布偶送給柯市長，柯文哲看到自己也變成布袋戲，驚喜大笑，在旁的陳佩琪也一看再看，看這布袋戲長得像不像自己老公。

中午，柯文哲一行人抵國內榮獲第一個智慧科技養殖的口湖鄉台灣鯛生態創意園區、朝天宮、水林微醺農場、黃金蝙蝠館，明天將抵古坑參觀台灣咖啡產業。並與雲林縣府進行市政交流，相互學習經營城市的成功經驗。

雲林縣張麗善也借機行銷雲林，強調雲林優質農特產是世界一流，今年十月國際偶戲節也將盛大登場，想再見黃大師操偶身影，要把握機會來雲林買良品、看世界各國的精彩偶戲。

布袋戲長方志銘手工雕製一尊「柯文哲」戲偶送給柯文哲，全場的人都認為有幾分神似。記者蔡維斌／攝影
布袋戲長方志銘手工雕製一尊「柯文哲」戲偶送給柯文哲，全場的人都認為有幾分神似。記者蔡維斌／攝影
柯文哲品嘗雲林農特產。記者蔡維斌／攝影
柯文哲品嘗雲林農特產。記者蔡維斌／攝影
人間國寶黃俊雄大師操演史艷文和藏鏡人給柯文哲觀賞，柯讚不絕口。記者蔡維斌／攝影
人間國寶黃俊雄大師操演史艷文和藏鏡人給柯文哲觀賞，柯讚不絕口。記者蔡維斌／攝影
布袋戲長方志銘雕製一尊「柯文哲」戲偶送給柯文哲，柯不斷端詳像不像自己。記者蔡維斌／攝影
布袋戲長方志銘雕製一尊「柯文哲」戲偶送給柯文哲，柯不斷端詳像不像自己。記者蔡維斌／攝影
台北市長柯文哲率市府團隊訪行雲林，並幫忙行銷雲林。記者蔡維斌／攝影
台北市長柯文哲率市府團隊訪行雲林，並幫忙行銷雲林。記者蔡維斌／攝影

柯文哲 布袋戲 國寶

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