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免費攀樹趣！嘉義科學168規劃6棵大樹、12組樹攀

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市「科學168教育博覽會」，去年首辦「樹攀活動」，吸引許多小朋友搶體驗爬樹樂趣。圖／嘉義市府提供
嘉義市「科學168教育博覽會」，去年首辦「樹攀活動」，吸引許多小朋友搶體驗爬樹樂趣。圖／嘉義市府提供

嘉義市政府本月16日至20日舉辦「科學168教育博覽會」，去年首辦「樹攀活動」，吸引許多大、小朋友搶體驗爬樹樂趣，市政府為增加體驗機會，這次在港坪運動公園增設樹攀場，可同時提供12組民眾參與，讓孩子們親手操作專業器材攀樹、登空，從不同視角看樹木、觀生態。

嘉義市教育處長林立生說明，自然科學核心素養為「探究能力」，強調從「動手作」中觀察、瞭解科學原理，去年的樹攀活動受到熱情支持，有意體驗者大排長龍，今年擴大舉辦、規劃更多樹，由專業人員在設備齊全場地，體驗安全攀樹。

「樹攀結合童軍、生命教育！」林立生指出，嘉義市樹攀活動另一特色，是結合童軍「智、仁、勇」精神，及生命教育課程，活動由嘉義市童軍會服務，並聘請專業教練挑選合適、堅固大樹，使用專業攀樹繩、鉤環，讓孩子們能安全、開心體驗攀樹樂趣。

科學168樹攀活動負責人李宗亮說，樹攀是近年來國內外興起的體驗活動，這次體驗活動不僅免費，所有工作人員都放下個人工作，從事前準備、訓練，到5天體驗活動都義務指導。

他說，本次共規劃6顆樹、12組樹攀器材，每組都有教官1對1陪同，每棵樹高超過10米，但考慮參與者安全，僅攀高到3至5米高度，讓體驗者從不同視角觀察樹木、認識自然生態。

今年科學168教育博覽會樹攀活動時間，本月16至20日每天上午9點到11點30分，下午1點30分到4點30分，參與體驗者需年滿6足歲，請穿著運動服及布鞋，先至活動現場索票，每場次體驗時間約15分鐘。

嘉義市「科學168教育博覽會」，去年首辦「樹攀活動」，吸引許多小朋友搶體驗爬樹樂趣。圖／嘉義市府提供
嘉義市「科學168教育博覽會」，去年首辦「樹攀活動」，吸引許多小朋友搶體驗爬樹樂趣。圖／嘉義市府提供

嘉義

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