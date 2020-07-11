搭火車到台南林鳳營小旅行 派出所免費出借自行車

台南市六甲區林鳳營車站是目前台灣僅存的3個舊日式木造車站之一，吸引了許多的鐵道迷們搭乘火車前來感受體驗，如回到舊時光的景象，在市府及地方人士的用心經營下，陸續開發林鳳營故事館、林鳳營牧場、樹屋、蓮花種植園區及稻藝產業等多處觀光景點，吸引了一批批的小品輕旅行行家前來休閒踏青。

台南市麻豆警分局鳳林派出所鄰近車站，而派出所本來就有自行車借用的便民服務，在理念相同，擴大推廣與服務的共識下，經市府各單位、市長夫人及麻豆警分局多日的構思規畫，今天正式成立「輕騎鳳林遊 公益腳踏車免費借用站」，邀請台南市長太太劉育菁、市府副秘書長王揚智、六甲區長陳啓榮等地方人士共同前來啟用，並和旅客共騎優遊於林鳳營的各景點。