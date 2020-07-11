快訊

政院擬具聘約人員草案 學者：未來政府會有更多口譯哥

「快去救若盈！」倖存海軍女中士今出院 憶已故學長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭火車到台南林鳳營小旅行 派出所免費出借自行車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
圖／麻豆警分局提供
圖／麻豆警分局提供

台南市六甲區林鳳營車站是目前台灣僅存的3個舊日式木造車站之一，吸引了許多的鐵道迷們搭乘火車前來感受體驗，如回到舊時光的景象，在市府及地方人士的用心經營下，陸續開發林鳳營故事館、林鳳營牧場、樹屋、蓮花種植園區及稻藝產業等多處觀光景點，吸引了一批批的小品輕旅行行家前來休閒踏青。

台南市麻豆警分局鳳林派出所鄰近車站，而派出所本來就有自行車借用的便民服務，在理念相同，擴大推廣與服務的共識下，經市府各單位、市長夫人及麻豆警分局多日的構思規畫，今天正式成立「輕騎鳳林遊 公益腳踏車免費借用站」，邀請台南市長太太劉育菁、市府副秘書長王揚智、六甲區長陳啓榮等地方人士共同前來啟用，並和旅客共騎優遊於林鳳營的各景點。

麻豆警分局長洪頂力表示，臺南好行、低碳旅遊，歡迎大家搭乘臺鐵等大眾運輸工具至林鳳營車站後，前往周邊的鳳林派出所登記借用單車旅遊，能環保無碳且恣意輕快地遊覽林鳳營附近周邊各景點，飽覽六甲之美，享受知性與感性的鄉間清閒好時光。

圖／麻豆警分局提供
圖／麻豆警分局提供
圖／麻豆警分局提供
圖／麻豆警分局提供
圖／麻豆警分局提供
圖／麻豆警分局提供

林鳳營 鐵道迷 腳踏車

延伸閱讀

巨大營收 連兩月攀峰

疫情效應...法國鬧自行車荒 剛上架就被搶光

疫情帶動需求大爆發 巨大連兩個月營收創歷史新高

南六董事長 為家鄉老人建廚房

相關新聞

搭火車到台南林鳳營小旅行 派出所免費出借自行車

台南市六甲區林鳳營車站是目前台灣僅存的3個舊日式木造車站之一，吸引了許多的鐵道迷們搭乘火車前來感受體驗，如回到舊時光的景...

先生生病2天就猝逝 36歲越南新住民考取「居服員」脫貧

36歲的越南籍新住民范芳舜4年前因先生生病2天驟逝獨立撫養兩子，因欠缺一技之長，再加孩子尚幼經常換工作，透過北家扶中心理...

球后戴資穎現身南科小試身手 代言呼籲科技人多運動

台南科學園區70000名員工廠商許多人缺乏運動，南科管理局為了鼓勵大家多運動，舉辦「2020運動在南科」系列活動，今天號...

立委陳椒華要求台南南山公墓全區保留 另覓殯葬專區

台南市南區的南山公墓緊鄰住宅區，台南市政府認為影響居民生活環境品質，且南區殯儀館設施及土地使用已達飽和，因此原預計在南山...

想買一輛腳踏車！7歲童花兩年做家事換零用錢「圓夢」

今年7歲的哲哲原本調皮搗蛋，北家扶中心「兒童教育方案」課程，媽媽也學習以設定目標及儲蓄的方式教導，在近二年的不斷努力下用...

雲林這棟新建監獄大樓 不僅是綠建築還有兩人房

雲林第二監獄擴建工程今天上樑，矯正署長黃俊棠親臨主持，他強調獄政走向現代化、人本化、科技化、專業化，尊重人權，不再像包青...

影／全球最大虎鯨藝術「Orca亮晶鯨」 今游進安平港

全球最大虎鯨裝置藝術 「Orca亮晶鯨」歷經14天「隔離檢疫」，今天在許多民眾伴游下，緩緩游進安平水景公園水域，萌樣十足...

台南蜂蜜產量全台第一！評鑑比賽楠西大贏家購買有認證

台南市蜂蜜產量全台第一！農業局今年舉辦蜂蜜評鑑比賽，選出23名優良蜂農表揚，其中特等獎7名楠西包辦4名，可謂大贏家。

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日，抗議中華電信等三家電信公司手機基地台距民宅近，因租約到期，新址遭抗議無法設立，導致寬士、...

嘉縣議會秘書長榮退 子接棒服務

嘉義縣議會秘書長黃尚文服務議會12年，先後擔任機要秘書、秘書長，歷任2位議長，本月16日65歲屆齡榮退，昨天中午議長張明...

南方好食尚／道地金門味 飄香台南眷村

「做我們自己愛吃的給大家吃！」台南市大林新城裡知名眷村美食「金門館」，是不少在地人常去的美食小吃，負責人項媽媽說，因為結...

府會走廊／陳亭妃、陳怡珍 政壇姊妹花

民進黨立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍在台南是備受矚目的政壇姊妹花，兩人相差7歲，在問政、服務及想法上相輔相成，雖然彼此都忙...

熱門新聞

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

就走了！家具行錯過白沙屯媽祖 改到民宅車庫駐駕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。