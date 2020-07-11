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先生生病2天就猝逝 36歲越南新住民考取「居服員」脫貧

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
越南籍范芳舜（左）今天宣布「脫貧自立」，北家扶中心主任莊淑惠為她加油打氣。圖／北家扶中心提供
越南籍范芳舜（左）今天宣布「脫貧自立」，北家扶中心主任莊淑惠為她加油打氣。圖／北家扶中心提供

36歲的越南籍新住民范芳舜4年前因先生生病2天驟逝獨立撫養兩子，因欠缺一技之長，再加孩子尚幼經常換工作，透過北家扶中心理財課程，開始懂得如何規畫家庭收支及生涯，積極努力下順利取得「照服員證照」提高收入，她自信的說：「今天我除了在啟力計畫畢業外，也將順利從家扶自立脫貧了!」

范芳舜今天分享她如何自立脫貧，從需要人幫助到以後有能力幫助别人；一開始孩子常會哭鬧、吵著黏媽媽，她也只能做零工或到工地做粗工，收入少需要家扶中心扶助，她克服困難及努力考取居服員，有穏定收入。

小朋友經過多元課程學習，逐漸學會獨立、甚且成為老師的小幫手，親子共作也讓芳舜和孩子之間學會尊重與有效的溝通，親子關係有了改變。

范芳舜說，大家要把身體顧好，才能自立及助人，往後她也除依靠自己的力量扶養孩子長大，她也希望未來有機會可以幫助和她有相同經歷的的家庭。

北家扶中心主任莊淑惠表示，在現今社會，應該是很難聽到孩子沒有就讀幼稚園就上小學了，但在家扶的扶助家庭中卻仍有單親父母悲嘆：「孩子小需照顧，我沒有辦法外出工作就沒收入，那來的閒錢讓孩子上幼稚園....」，因此也讓家扶自95年開始推動幼兒教育~啟蒙啟力服務方案，活動內容以提供親職教育，親子共做、認識幼兒發展與親子正向發展。

親子 家扶中心

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