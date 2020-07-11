球后戴資穎現身南科小試身手 代言呼籲科技人多運動

台南科學園區70000名員工廠商許多人缺乏運動，南科管理局為了鼓勵大家多運動，舉辦「2020運動在南科」系列活動，今天號召3千多名南科人今天上午參加健走， 還請來「南科運動大使」羽球冠軍戴資穎，在南科與台積電員工選手羽球友誼賽。

南科管理局表示，透過球賽、夜跑及健走等系列活動，持續號召園區廠商共同促進員工健康，今天在南科鷹萬健康生活館周邊及場內的活動十分精采又熱鬧，先是「師奶殺手」潘若迪帶領南科人律動暖身，南法馬拉松好手吉雷米也與健走民眾一起走。

南科台達電子搭配「健康年」運動，總經理蔡文蔭帶領台達電200名員工與眷屬參加健走，還與南茂、台積電、群創及康寧等公司在健走沿途設置中繼站，準備新鮮水果、運動飲料、小點心等，為健走民眾加油打氣。

今年台積電羽球隊在南科羽球賽奪冠，代表南科和小戴對打，群創、台達電主管都說，明年也要爭取和小戴對打。

科管局指出，戴資穎是南科最佳「戴」言人，連續3年與科技人一起「運動在南科」。今年3月16日戴於全英公開賽第三度奪冠後，因疫情影響，國際賽事停擺，這場在南科與台積電的羽球友誼賽，成為她「重返世界第一積分排名的第一場公開賽」，小戴魅力不可擋，粉絲熱情前來南科觀看羽球友誼賽，要與小戴一起為接下來的賽事加油打氣。