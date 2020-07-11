老照片說民雄鄉故事 名導王小棣喜見父親王昇上將遺照

83年歷史的嘉義縣民雄鄉歷史建築「國家廣播文物館」，上午舉辦「說民雄的故事-老照片展」，中正大學傳播系副教授管中祥策畫，與央廣共提供近百張珍貴老照片，述說民雄近百年風華故事，故陸軍上將王昇曾搭直升機視察央廣民雄分台，來賓名導演王小棣看到父親當年視察英姿煥發照片，笑說，「父親身材保持不錯！」

王小棣是名導演、編劇、監製，熱愛說故事，善於觀察社會底層和弱勢，作品流動生命困境與辛酸，曾打造叫好叫座「植劇場」，掀起台灣自製戲劇的風潮；他父親已故陸軍上將王昇，曾任駐巴拉圭大使、國防部政治作戰部主任、政工幹部學校校長，權傾一時。

央廣民雄分台為老照片展，翻找檔案發現王昇當年搭直升機視察多張照片，管中祥連絡好友王小棣到場，王看到父親老照片驚喜，王小棣說，他們是平凡的老派家庭，父親生前忙工作，很辛苦，他與父親很少聊天，從照片看到父親身材還保持不錯，他肯定老照片展守護文史很有意義。

管中祥與中文系教授楊玉君，共同執行教育部USR（社會責任實踐計畫），讓大學走出校園，走入社區，連接在地故事，開展活動邀請9名平均80多歲的老照片主角，曾在民雄分台工作的老員工到場，縣長翁章梁、文觀局副局長李茂鍾、議員林于玲、林淑完、陳文忠及鄉長何嘉恆參加，老員工看到老照片開心感動。