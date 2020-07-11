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老照片說民雄鄉故事 名導王小棣喜見父親王昇上將遺照

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
名導演王小棣看到父親故陸軍上將王昇當年視察央廣民雄分台英姿煥發照片，笑說，「父親身材保持不錯！」。記者魯永明／攝影
名導演王小棣看到父親故陸軍上將王昇當年視察央廣民雄分台英姿煥發照片，笑說，「父親身材保持不錯！」。記者魯永明／攝影

83年歷史的嘉義縣民雄鄉歷史建築「國家廣播文物館」，上午舉辦「說民雄的故事-老照片展」，中正大學傳播系副教授管中祥策畫，與央廣共提供近百張珍貴老照片，述說民雄近百年風華故事，故陸軍上將王昇曾搭直升機視察央廣民雄分台，來賓名導演王小棣看到父親當年視察英姿煥發照片，笑說，「父親身材保持不錯！」

王小棣是名導演、編劇、監製，熱愛說故事，善於觀察社會底層和弱勢，作品流動生命困境與辛酸，曾打造叫好叫座「植劇場」，掀起台灣自製戲劇的風潮；他父親已故陸軍上將王昇，曾任駐巴拉圭大使、國防部政治作戰部主任、政工幹部學校校長，權傾一時。

央廣民雄分台為老照片展，翻找檔案發現王昇當年搭直升機視察多張照片，管中祥連絡好友王小棣到場，王看到父親老照片驚喜，王小棣說，他們是平凡的老派家庭，父親生前忙工作，很辛苦，他與父親很少聊天，從照片看到父親身材還保持不錯，他肯定老照片展守護文史很有意義。

管中祥與中文系教授楊玉君，共同執行教育部USR（社會責任實踐計畫），讓大學走出校園，走入社區，連接在地故事，開展活動邀請9名平均80多歲的老照片主角，曾在民雄分台工作的老員工到場，縣長翁章梁、文觀局副局長李茂鍾、議員林于玲、林淑完、陳文忠及鄉長何嘉恆參加，老員工看到老照片開心感動。

老照片展除管中祥及七星藥局藥師吳至鎧提供近80張，館方加碼20張典藏民雄分台老照片，述說民雄風華故事，展出期間即日起至9月底，開館時間:周二至周日上午9點到11點，下午1點半到下午4點，周一休館，門票50元，民雄人優惠20元。

策畫老照片展的中正大學傳播系副教授管中祥，導覽介紹老照片故事。記者魯永明／攝影
策畫老照片展的中正大學傳播系副教授管中祥，導覽介紹老照片故事。記者魯永明／攝影
嘉義縣民雄鄉歷史建築「國家廣播文物館」，上午舉辦「說民雄的故事-老照片展，開幕結束來賓大合照。記者魯永明／攝影
嘉義縣民雄鄉歷史建築「國家廣播文物館」，上午舉辦「說民雄的故事-老照片展，開幕結束來賓大合照。記者魯永明／攝影

直升機 王小棣

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