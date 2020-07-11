立委陳椒華要求台南南山公墓全區保留 另覓殯葬專區

台南市南區的南山公墓緊鄰住宅區，台南市政府認為影響居民生活環境品質，且南區殯儀館設施及土地使用已達飽和，因此原預計在南山公墓規畫新殯葬專區，以改善都市發展及生活品質，但時代力量立委陳椒華與民間團體指出，原台南市並沒有殯葬設施不足的問題，應另覓殯葬專區，南山公墓應全區保留。

陳椒華今天與南山公墓自救會、重現府城水文促進會、 我見南山臉書粉絲團、台南念佛會等民間團體開記者會，要求南山公墓全區保留。

陳椒華表示，南山公墓是台灣已知最古老的漢人墓區，歷史超過400年，幾乎與台灣移民拓墾史等長，除了擁有許多明清時期的古墓，也是多位仕紳名人安葬之所，是國家重要的文化資產，台南市政府不應為了一時的開發利益，而截斷歷史記憶。

時代力量黨部執行長蔡郁芝說，「南山公墓設立殯葬專區」雖然是黃偉哲市長競選時的政見，但台南市幅員遼閱，近年來人口並無顯著成長，應該要另覓殯葬專區，而不是去跟安息在南山的列祖列宗爭地。

民間團體共同提出4大「守護南山公墓宣言」，要求南山公墓全區保留，反對假土地開發之名、行掠奪先人長眠土地之實。另外，原台南市沒有殯葬設施不足的問題，位在南區的殯儀館以及火化場若設施老舊，可就地更新，不必刨南山公墓；原台南市以外殯葬設施不足者，市府可就近設置，不該為此而動南山公墓。

台南市政府民政局回應，因應人口邁向超高齡化趨勢、南區殯儀館現有設施不敷使用的窘境，市府原僅就殯葬專區用地需求進行有限度規畫，但既然文史團體有保存呼聲，市府為配合文化資產調查，目前已撤下南山公墓遷葬公告，在文資審議完成前，不會進行墳墓代為起掘作業。

不過，民政局表示，期間若有墓主是因後代家族意願，決定將祖先由墳墓起掘安置於骨灰骸存放設施者，仍可向殯葬管理所提出申請起掘許可證明。