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想買一輛腳踏車！7歲童花兩年做家事換零用錢「圓夢」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
北家扶中心今天舉辦「兒童教育方案」成果發表，7歲哲哲和媽媽，帶著用零用錢買的新腳踏車，分享圓夢過程。圖／北家扶中心提供
北家扶中心今天舉辦「兒童教育方案」成果發表，7歲哲哲和媽媽，帶著用零用錢買的新腳踏車，分享圓夢過程。圖／北家扶中心提供

今年7歲的哲哲原本調皮搗蛋，北家扶中心「兒童教育方案」課程，媽媽也學習以設定目標及儲蓄的方式教導，在近二年的不斷努力下用做家事獲得的零用錢終於買到心愛的腳踏車

「哲哲」今天帶著新買的腳踏車，與單親媽媽現身分享，因媽媽尚需背負前段婚姻中的債務，之前只能借住親友家，哲哲甚至要打地舖，生活困窘，哲哲很羡慕小朋友都有零用錢可買玩具零食，在參與服務方案後，媽媽開始透過教導孩子做家事、考試進步等正向行為提供5元、10元的零用錢。

張媽媽表示，以前的哲哲只要拿到銅板就去買餅乾、飲料，但透過學習後開始懂得儲蓄並設定目標「買到一輛屬於自己的腳踏車」，從5歲多開始花二年存到2300元，日前終於買到腳踏車，看著哲哲充滿笑容的小臉，媽媽很感動的說：「哲哲變懂事了」。

哲哲的弟弟剛開始總是坐不住，常干擾別人學習，張媽媽說，以前孩子搗亂，只會打駡但效果更差，學會用正向語言給予鼓勵，弟弟現在專心度也提高了很多，令她放心不少，也可以去工作，改善經濟。

北台南家扶主任莊淑惠表示，家扶長期重視兒少身心發展與教育權益，不希望弱勢家庭因受限環境而影響兒童學習的黃金時期，自95年推動幼兒啟蒙、兒童教育方案已有196戶317名親子獲益。

今天成果發表會上除靜態的作品展示外，同時頒發結業證書及全程149小時陪伴孩子學習成長榮獲全勤獎的三戶家庭，他們分別是黃旺盛、蕭清安及黃惠珍，其中一位為隔代教養阿公，一位為行動不便的父親，實屬不易，而每個孩子也為家長準備親手製作的獎狀，讓家長感動不已。

腳踏車

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