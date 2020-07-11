嘉義市環市自行車道年底完工 還將設置50處租賃站
嘉義市長黃敏惠與市府團隊等單位，昨天騎自行車視察嘉油鐵馬道優化工程，檢視車道改善現況，預計11月底完工後，將串聯既有自行車道，25公里環狀線車道可環市一圈，搭配年底將陸續建置50處公共自行車租賃站，嘉義市將邁向低碳旅行城市。
「嘉義市就是大家的運動場！」黃敏惠表示，到嘉油鐵馬道視察公共工程，讓她回想起自民國97年啟用的鐵馬道，「建置低碳運輸網絡，發展自行車道路網」，包括縣市民眾常使用的嘉油鐵馬道、世賢路自行車道及頂庄自行車道等，也在她任內完成，隨著樹木成長集結成蔭，成為一個好的運動場域。
觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市環市自行車道主線全長25公里，並將世賢路自行車道由現行1.8米拓寬為2.4米，車道鋪面改為瀝青混凝土，同時解決因樹木板根造成車道不平整問題，大幅提高騎乘舒適性；並將嘉油鐵馬道中央人行步道空間拓寬，行人與自行車分流，各自享有散步與騎乘自行車的路權與空間。
交通處長鄭君健說明，嘉義市公共租賃自行車系統目前正執行中，預計年底開始設置50處租賃站，搭配公車路線，增加遊客租車、搭車便利性，實現低碳旅遊運輸。
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