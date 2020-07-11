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影／全球最大虎鯨藝術「Orca亮晶鯨」 今游進安平港

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
全球最大虎鯨裝置藝術 「Orca亮晶鯨」歷經14天「隔離檢疫」，今天游進安平水景公園水域。記者鄭維真／攝影
全球最大虎鯨裝置藝術 「Orca亮晶鯨」歷經14天「隔離檢疫」，今天游進安平水景公園水域。記者鄭維真／攝影

全球最大虎鯨裝置藝術 「Orca亮晶鯨」歷經14天「隔離檢疫」，今天在許多民眾伴游下，緩緩游進安平水景公園水域，萌樣十足的虎鯨吸引眾多大小朋友圍觀拍照，將在15日正式成為「安平虎鯨Orca Go！夏日嘉年華」主角，陪大家歡度暑假。

台南市長黃偉哲表示， 「Orca亮晶鯨」在6月25日到7月7日在億載金城「隔離」期間，吸引超過2.4萬的參觀人潮，搶先一睹亮晶鯨的風采，預料今年暑假將成為最夯的親子新寵。15日即將登場的「安平虎鯨Orca Go！夏日嘉年華」，將是台南市政府在迎接防疫新生活後，第一個主辦的大型活動，相信對安平地區的觀光有極大助益。

文化局長葉澤山說，今天護鯨伴游入港的活動特別邀請安平開台天后宮從安平商圈遶境到東興洋行前，「Orca亮晶鯨」也入境隨俗，向媽祖致意，感謝媽祖庇佑平安抵達台南，活動期間，開台天后宮媽祖會持續駐駕在海上行宮，護佑大家安全。

高達10公尺的「Orca亮晶鯨」15日正式與大家見面，當晚安平水景公園也將舉辦開幕晚會，整點會有精彩的燈光音樂秀，並由金曲天后潘越雲開幕獻唱，以爵士版「安平追想曲」揭開序幕；金曲獎天團董事長樂團也將在18日舉行小型演唱會。此外，活動現場還有海上氣墊樂園，讓小朋友在虎鯨的陪伴下，開心過暑假。

媽祖 天后宮 遶境

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