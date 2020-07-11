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台南蜂蜜產量全台第一！評鑑比賽楠西大贏家購買有認證

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）頒獎給蜂蜜評鑑比賽勝出蜂農。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲（左）頒獎給蜂蜜評鑑比賽勝出蜂農。圖／台南市府提供

台南市蜂蜜產量全台第一！農業局今年舉辦蜂蜜評鑑比賽，選出23名優良蜂農表揚，其中特等獎7名楠西包辦4名，可謂大贏家。

特等獎者有莊朝強（楠西區）、胡駿筌（楠西區）、吳鎮球（楠西區）、邱品嘉（楠西區）、羅元澤（永康區）、張昭文（新營區）、田宗益（六甲區）共7名。

頭等獎為江家豐、王川華、江順良、黃佩霖、黃國展、何育昌、謝森發、陳啟川、陳世欽、蔡勝貿、蔡炳煌、何育慈、黄國珍、黄聖恩、力順天、林志鴻、林居榮、林蘇麗英、卓雪玲、林清田、蔡帛晏、賴志杰、王良珍等23名。

農業局表示，台南市龍眼面積3768公頃（年產量2萬4344公噸），佔全台第一，因蜜源充足，養蜂產業相當興盛，養蜂戶數及箱數逐年增加，自100年養蜂戶數87戶，養蜂箱數1萬4460箱，增加至108年146戶，箱數2萬4545箱，養蜂戶數增加近60%，產銷班班數現有18班，班員人數227人，今年評鑑活動，有33人報名參加，經過二階段評比，共取30名獲獎，評比項目共計12項。

初評是以儀器檢驗分析包括水分含量、蔗糖含量、糖類含量（果糖和葡萄糖含量之總和）、水不溶物含量、酸度、澱粉酶活性（20分）、HMF(羥甲基糠醛)（10分）及抗生素、農藥等9項，且經檢驗符合標準者方能進入複評；而複評則由國內 5 位學者專家針對色澤（15分）、香氣（25分）及風味（30分）等3項進行感官品評，利用科學的方法，並邀集評審以公正的方式檢視蜂蜜品質。

台南市長黃偉哲表示，台南是全台灣養蜂重鎮，蜂蜜是重要的特產，現在優質龍眼蜜事實上皆在台南生產，為了促進其銷售及品質之提昇，確保蜂農及消費者之權益，透過辦理國產龍眼蜂蜜評鑑，開拓更多元的行銷通路，讓全國的民眾更加認識台南蜂蜜好處，未來也提供更多優質的龍眼蜂蜜給國內消費者使用。

農業局長謝耀清說，台南氣候溫和，雨水充沛，土質屬石灰質、泥岩，非常適合龍眼樹生長，因蜜源充足，所產蜂蜜口感醇厚，即使久放香味依然濃郁，龍眼蜜品質居全國之冠，為推廣臺南優質農產品，使消費者容易辨識，安心選購食材，輔導蜂農皆申請台南認證標章，有品質保證。

台南市長黃偉哲頒獎給蜂蜜評鑑比賽勝出蜂農。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲頒獎給蜂蜜評鑑比賽勝出蜂農。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲頒獎給蜂蜜評鑑比賽勝出蜂農。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲頒獎給蜂蜜評鑑比賽勝出蜂農。圖／台南市府提供
台南蜂蜜評鑑比賽頒獎。圖／台南市府提供
台南蜂蜜評鑑比賽頒獎。圖／台南市府提供

蜂蜜 抗生素 黃偉哲

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