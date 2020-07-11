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東石漁人碼頭鯨魚池損壞 嘉義縣府用氣墊池暫代供戲水

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣東石漁人碼頭鯨魚池損壞，文化觀光局派廠商清理清苔，海之夏活動將用氣墊水池暫代，提供遊客戲水。圖／文觀局提供
嘉義縣東石漁人碼頭鯨魚池損壞，文化觀光局派廠商清理清苔，海之夏活動將用氣墊水池暫代，提供遊客戲水。圖／文觀局提供

嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，是沿海知名景點，2017年招標民間經營，由緻圓公司取得經營權，高溫炎熱天氣，縣府下周末將舉辦「海之夏」，熱門戲水區鯨魚池損壤未開放，縣府文化觀光 局派廠商清理清苔，將用氣墊水池暫代，提供遊客戲水。

緻圓公司認為，鯨魚池設計有結構性重大瑕疵，公司只負責清潔維護，要求文觀局儘速重新設計改善，鯨魚池現行狀態，嚴重影響遊客戲水安全，暫停開放；文觀局認為，依合約緻圓應善盡維護，要求恢復開放，雙方發生爭議。

議員姜梅紅質詢批漁人碼頭管理不善，縣府未盡監督之責，議會通過組專案小組昨天開會，鑑於海之夏將登場，要求文觀局儘速改善；文觀局與緻圓協調，達成改善共識。

文觀局副局長李茂鍾說，己派廠商清理鯨魚池清苔，海之夏活動將用氣墊水池暫代水池，提供遊客戲水，另部分破損公共設施木棧道，將派廠商搶修維護安全，園區雜草清潔維護由緻圓處理。

緻圓說，107年3月整建鯨魚池12月底竣工，竣工後，因池底原設計低於海平面，退潮時漁港海平面高於池底30至50公分，漲潮時高於高於池底140至160公分，潮汐影響，加上原址為填補新生地，導致鯨魚池結構去年9月加速崩壞，水池結構滲入海水。

截至今年3 月，滲水處多達40餘處，導致鋪面表層及RC層嚴重毀損，鯨魚池因常態性長期性滲入海水，太陽照射後，導致細菌與藻類立即增生，公司每周 定期清撈海草青苔及破碎RC表層，衍生龐大及額外的人力維護成本。

鯨魚 漁人碼頭

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