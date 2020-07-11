快訊

鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘出面讓地主點頭了

亞馬遜要求員工刪除TikTok…5小時後卻改口稱誤發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日抗議手機基地台距民宅近，如今鄉民手機沒訊號崩潰。圖／聯合報資料照片
嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日抗議手機基地台距民宅近，如今鄉民手機沒訊號崩潰。圖／聯合報資料照片

嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日，抗議中華電信等三家電信公司手機基地台距民宅近，因租約到期，新址遭抗議無法設立，導致寬士、內溪、柳鄉村收訊不佳，至今逾3個月，手機族叫苦崩潰；經議員林緗亭找立委蔡易餘奔走協調，舊基地台延後使用半年，7月底可以恢復通訊。

林緗亭說，抱歉，讓大家久等了！原有基地台續約半年，讓遠傳、中華、台哥大有第三次緩衝時間，找新基地台位址，但因為基地台的設備已經拆除，所以需要時間派工裝設，預計7月底可恢復訊號。

關於寬士村、柳鄉村、內溪村訊號微弱與無訊號，這些日子村長、鄉長及民代們不斷協調溝通；原本舊基地台位置確定是無法繼續使用了，因地主不斷收到居民抗議，半夜2點他家人還接到騷擾電話，地主想要保護家人，所以堅決不再續約。

去年，地主已經向電信業者表明不再續約，要業者去找其他地方，但業者遲遲找不到適當的位置，所以在租約到期後跟舊基地台地主延期了兩次，這兩次地主也是一直再被騷擾，甚至有人放話說再續約就馬上來他家抗議！於是地主堅決不再延。

為解決訊號不佳，他們拜託原地主再通融，經蔡易餘居間協調背書，原地主拍胸脯保證此為最後一次延期，延期半年讓業者盡快找到新建基地台的位址。地主雖為難，但想到可能會有民眾在家發生意外沒有辦法求救，也就答應了。

基地台 蔡易餘 林緗亭

延伸閱讀

歷6年嘉義縣水產精品加值園區動工 兌現小英大南方計畫

沒雞排吃了 婦line轉傳蔡易餘老婆假訊息獲判無罪

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

蔡易餘宣傳車司機拆反同婚布條 與媽媽盟互控官司不起訴

相關新聞

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日，抗議中華電信等三家電信公司手機基地台距民宅近，因租約到期，新址遭抗議無法設立，導致寬士、...

嘉縣議會秘書長榮退 子接棒服務

嘉義縣議會秘書長黃尚文服務議會12年，先後擔任機要秘書、秘書長，歷任2位議長，本月16日65歲屆齡榮退，昨天中午議長張明...

南方好食尚／道地金門味 飄香台南眷村

「做我們自己愛吃的給大家吃！」台南市大林新城裡知名眷村美食「金門館」，是不少在地人常去的美食小吃，負責人項媽媽說，因為結...

府會走廊／陳亭妃、陳怡珍 政壇姊妹花

民進黨立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍在台南是備受矚目的政壇姊妹花，兩人相差7歲，在問政、服務及想法上相輔相成，雖然彼此都忙...

等紅燈不無聊 台南試辦輔助顯示屏

台南市近期完成11處「行人號誌燈輔助顯示屏」示範區，在行人號誌燈上加裝1個燈箱，利用紅燈時播放動態的防疫、道安宣導及活動...

班班已裝冷氣 雲林盼中央補助

雲林縣長張麗善昨天會同日立公司在虎尾鎮安慶國小宣布全縣國中小冷氣安裝完成，她感謝縣府團隊的努力與各界的支持，才能落實冷氣...

嘉基醫院導入「全家寶」系統 遠距護偏鄉

嘉義基督教醫院昨天舉辦「全家寶：遠距守護偏鄉」合作記者會，由嘉基院長姚維仁與英華達公司董事長張景嵩共同宣布導入「全家寶」...

兩高科技公司總經理都是台南人 捐85台電腦助偏鄉教育

為扎根偏鄉程式教育、善盡企業社會責任，全球半導體設計與製造軟體新思科技（Synopsys）、台灣微軟公司（Microso...

台南準備好了！「蟋帥君」北上行銷小鎮之旅「抽房子」

台南市觀旅局長郭貞慧與新化區長吳金喜今天率領新化吉祥物「蟋帥君」北上，到台北信義區香堤大道出席交通部觀光局2020台灣經...

雲林超前部署完成班班有冷氣 冷氣房內小朋友快樂學習

雲林縣長張麗善今天會同日立公司在虎尾鎮安慶國小宣布全縣國中小冷氣安裝完成，張縣長感謝縣府團隊的努力與各界的支持，才能落實...

阿里山莊園咖啡精英交流賽競標 咖啡豆破萬元售出

109年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽的參賽咖啡豆媒合會、特等獎咖啡豆競標，以及參賽分組成績獲獎者頒獎典禮，上午在阿里山...

影／Mimi家青蛙大樂隊 今赴台南關廟新光國小辦教學音樂會

20名熱血音樂教師組成「Mimi家青蛙大樂隊」，昨天到台南關廟區新光國小舉辦「樂來 樂美麗」教學音樂會，利用演出西方古典...

熱門新聞

壯年猝逝！台南楠西區照興里長徐孟裕突昏迷搶救無效

超狂！載畢業兒騎車環島巧遇白沙屯媽 告訴他最美是人

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

白沙屯媽祖過境彰化 女童祈福獲應允感動網友

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。