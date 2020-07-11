水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日，抗議中華電信等三家電信公司手機基地台距民宅近，因租約到期，新址遭抗議無法設立，導致寬士、內溪、柳鄉村收訊不佳，至今逾3個月，手機族叫苦崩潰；經議員林緗亭找立委蔡易餘奔走協調，舊基地台延後使用半年，7月底可以恢復通訊。

林緗亭說，抱歉，讓大家久等了！原有基地台續約半年，讓遠傳、中華、台哥大有第三次緩衝時間，找新基地台位址，但因為基地台的設備已經拆除，所以需要時間派工裝設，預計7月底可恢復訊號。

關於寬士村、柳鄉村、內溪村訊號微弱與無訊號，這些日子村長、鄉長及民代們不斷協調溝通；原本舊基地台位置確定是無法繼續使用了，因地主不斷收到居民抗議，半夜2點他家人還接到騷擾電話，地主想要保護家人，所以堅決不再續約。

去年，地主已經向電信業者表明不再續約，要業者去找其他地方，但業者遲遲找不到適當的位置，所以在租約到期後跟舊基地台地主延期了兩次，這兩次地主也是一直再被騷擾，甚至有人放話說再續約就馬上來他家抗議！於是地主堅決不再延。

為解決訊號不佳，他們拜託原地主再通融，經蔡易餘居間協調背書，原地主拍胸脯保證此為最後一次延期，延期半年讓業者盡快找到新建基地台的位址。地主雖為難，但想到可能會有民眾在家發生意外沒有辦法求救，也就答應了。