台南準備好了！「蟋帥君」北上行銷小鎮之旅「抽房子」

台南市觀旅局長郭貞慧與新化區長吳金喜今天率領新化吉祥物「蟋帥君」北上，到台北信義區香堤大道出席交通部觀光局2020台灣經典山城小鎮聯展暨小鎮護照發表記者會，全力行銷台南小鎮觀光。

交通部長林佳龍及曾被選為台灣人氣最旺外籍Youtuber的日籍台灣女婿網紅Iku逛到台南市攤位時，郭貞慧邀請他們一起品嘗台南經典小鎮的美食產品，並趁機行銷「今天代表黃偉哲市長北上推廣，台南經典小鎮新化區是個有豐富自然生態、歷史人文的小鎮，有老街、文化園區、水庫、親子農場、林場及健行步道等，是台南人的後花園，歡迎全國民眾來趟台南新化小鎮之旅」。

郭貞慧說，台南已經準備好了，現在起到9月15日前至台南住宿，就免費送一張整合食、宿、遊、購、行逾百家優惠的好康券，總使用價值超過2000元。8月底前住宿台南合法旅宿，登錄發票還可以參加抽獎6-8月「住臺南抽百萬大獎」活動。到台南使用振興券消費，還可抽五子登科千萬「豪」禮，最大獎是全新大樓住家一戶，這個暑假來台南絕對物超所值！

觀旅局表示，台南目前有新化、後壁、鹽水三個經典小鎮，今年入圍的新化區舊稱「大目降」，有全台第一座水庫虎頭埤、魏德聖導演指定台灣三部曲拍片場景的新化林場、大目降文化園區、大坑休閒農場、木架山大草原、綠谷西拉雅等，推薦可以沿著南168線，老街、美食、水庫、林場、農場到二寮日出，一個都沒錯過，也是過去市府辦理公路遊程徵件的人氣路線。