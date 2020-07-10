雲林超前部署完成班班有冷氣 冷氣房內小朋友快樂學習

雲林縣長張麗善今天會同日立公司在虎尾鎮安慶國小宣布全縣國中小冷氣安裝完成，張縣長感謝縣府團隊的努力與各界的支持，才能落實冷氣政策。在冷氣房內上課，學生歡天喜地，老師說，目前每學期只收150元，折算下來每天約只2元電費，負擔不大，老師也會視氣溫來調溫，改善教學環境。

張麗善說，競選時曾提出「班班有冷氣」政見，如今做到了，她甚感欣慰，尤其是縣府財源不足，一次要支付4億多元裝冷氣的費用，實有困難，感謝日立公司願意接受縣府分期付款減輕壓力，才能達成目標。

張麗善也向中央喊話，強調中央最近也推動中小學全面裝冷氣政策，雲林提前部署已完成安裝，但尚未付款，希望中央也能給予相同的補助才合理。

張麗善感謝日立特別對沿海學校的冷氣機加強防範鹽害處理，以延長使用壽命，在分期付款的4年期間，也負起維修保養責任，還延長保固2年。她也感謝企業界及雲林同鄉的慷慨捐助，還為所有冷氣裝設抗菌濾網，不僅涼爽也減菌，守護孩子健康。

日立公司社長張簡敏杰表示，雲林是屬財源弱勢的縣市，得知要全面裝冷氣，他很感驚訝，也佩服張縣長的魄力，雲林提早2年裝冷氣，創造優良學習環境，對孩子幫助很大。

教育處長邱孝文說，這次以4億餘元共安裝6021台，為照顧弱勢學生，再加碼全縣資源班教室也一併安裝。普通教室冷氣電費由學生自付，視聽等公共教室則由學校支應，對於人數少的班級，將來也規劃由光電回饋金來支應補助，期能減輕家長負擔。