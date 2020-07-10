快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

雲林超前部署完成班班有冷氣 冷氣房內小朋友快樂學習

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善感謝日立公司及企業界和雲林同鄉會捐助，讓班班有冷氣的承諾得以實現。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝日立公司及企業界和雲林同鄉會捐助，讓班班有冷氣的承諾得以實現。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善今天會同日立公司在虎尾鎮安慶國小宣布全縣國中小冷氣安裝完成，張縣長感謝縣府團隊的努力與各界的支持，才能落實冷氣政策。在冷氣房內上課，學生歡天喜地，老師說，目前每學期只收150元，折算下來每天約只2元電費，負擔不大，老師也會視氣溫來調溫，改善教學環境。

張麗善說，競選時曾提出「班班有冷氣」政見，如今做到了，她甚感欣慰，尤其是縣府財源不足，一次要支付4億多元裝冷氣的費用，實有困難，感謝日立公司願意接受縣府分期付款減輕壓力，才能達成目標。

張麗善也向中央喊話，強調中央最近也推動中小學全面裝冷氣政策，雲林提前部署已完成安裝，但尚未付款，希望中央也能給予相同的補助才合理。

張麗善感謝日立特別對沿海學校的冷氣機加強防範鹽害處理，以延長使用壽命，在分期付款的4年期間，也負起維修保養責任，還延長保固2年。她也感謝企業界及雲林同鄉的慷慨捐助，還為所有冷氣裝設抗菌濾網，不僅涼爽也減菌，守護孩子健康。

日立公司社長張簡敏杰表示，雲林是屬財源弱勢的縣市，得知要全面裝冷氣，他很感驚訝，也佩服張縣長的魄力，雲林提早2年裝冷氣，創造優良學習環境，對孩子幫助很大。

教育處長邱孝文說，這次以4億餘元共安裝6021台，為照顧弱勢學生，再加碼全縣資源班教室也一併安裝。普通教室冷氣電費由學生自付，視聽等公共教室則由學校支應，對於人數少的班級，將來也規劃由光電回饋金來支應補助，期能減輕家長負擔。

「有冷氣上學真快樂！」學生和張縣長一起快樂喊出冷氣房上課的心情，袁姓老師也說，電費雖自付，但每學期每人只150元換算1天約僅兩元，就能在舒適空間上課，實很划算。

能在冷氣房內上課，學生高喊「我們最快樂」，並感謝縣長阿姨。記者蔡維斌／攝影
能在冷氣房內上課，學生高喊「我們最快樂」，並感謝縣長阿姨。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和日立公司及企業界一起啟動並宣示班班有冷氣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和日立公司及企業界一起啟動並宣示班班有冷氣。記者蔡維斌／攝影
能在冷氣房內上課，學生高喊「我們最快樂」，並感謝縣長阿姨張麗善（中）。記者蔡維斌／攝影
能在冷氣房內上課，學生高喊「我們最快樂」，並感謝縣長阿姨張麗善（中）。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝日立公司提供4年分期付款並加強保固，確保教室冷氣機使用壽命。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝日立公司提供4年分期付款並加強保固，確保教室冷氣機使用壽命。記者蔡維斌／攝影
能在冷氣房內上課，學生以快樂歌舞表演表達感謝。記者蔡維斌／攝影
能在冷氣房內上課，學生以快樂歌舞表演表達感謝。記者蔡維斌／攝影

張麗善

延伸閱讀

雲林縣國中小班班有冷氣 學生開心上學

雲林沿海發動抗議風力發電 聚集縣府情緒激動要求停工

雲林首座立體圖書館開館 徵選青少年閱讀天使

麥寮地方創生 擬轉型綠能產業

相關新聞

台南準備好了！「蟋帥君」北上行銷小鎮之旅「抽房子」

台南市觀旅局長郭貞慧與新化區長吳金喜今天率領新化吉祥物「蟋帥君」北上，到台北信義區香堤大道出席交通部觀光局2020台灣經...

雲林超前部署完成班班有冷氣 冷氣房內小朋友快樂學習

雲林縣長張麗善今天會同日立公司在虎尾鎮安慶國小宣布全縣國中小冷氣安裝完成，張縣長感謝縣府團隊的努力與各界的支持，才能落實...

阿里山莊園咖啡精英交流賽競標 咖啡豆破萬元售出

109年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽的參賽咖啡豆媒合會、特等獎咖啡豆競標，以及參賽分組成績獲獎者頒獎典禮，上午在阿里山...

影／Mimi家青蛙大樂隊 今赴台南關廟新光國小辦教學音樂會

20名熱血音樂教師組成「Mimi家青蛙大樂隊」，昨天到台南關廟區新光國小舉辦「樂來 樂美麗」教學音樂會，利用演出西方古典...

3張紙片做成迴力鏢可以飛！大學生帶小學生科學闖關

嘉義縣太保市南新國小去年與中華民國物理教育推廣聯盟，簽署學術合作與交流協定書，促成每年到校辦理「創意科學FUN一夏科學營...

雲林沿海發動抗議風力發電 聚集縣府情緒激動要求停工

施工中的雲沿海風力發電工程，漁民不滿魚網被工程大船拖破，且風車距離社區太近影響養殖和居民健康、安寧，今天下午約兩、三百人...

日本電視節目嘖嘖稱奇！魚塭「洞洞草原」美景居民見怪不怪

嘉義縣太保市安仁里一處清空積水曬池的台灣鯛魚塭，因長期缺水枯乾，池底因魚兒挖穴築巢習性，挖出密密麻麻坑洞，長出綠草，攝影...

農友注意！露天燃燒稻草最高開罰10萬元

台中市農業局為減少空氣汙染，積極輔導農友改變露天燃燒稻草的習慣，今年持續推動「補助稻草剪段防止焚燒稻草計畫」，每公頃補助...

故宮南院夏日好戲連台 親子藝術月玩具國大冒險啟動

後疫情時代，嘉義縣故宮南院暑假旅遊旺季，除推出動感水舞、無人機燈光秀，再針對放暑假的學生，策畫「2020夏日親子藝術月」...

壯年猝逝！台南楠西區照興里長徐孟裕突昏迷搶救無效

台南市楠西區照興里長徐孟裕昨天晚間在家中身體不適昏倒，送到麻豆新樓醫院急救後無效，遺體已送回家中，享年才41歲，留下年萬...

董事長說了算！英華達贈嘉基「全家寶」14套變20套

英業達集團英華達公司，今天原贈送14套「全家寶全方位量測系統」給嘉義基督教醫院，協助偏鄉民眾量測血壓、血糖、尿酸、總膽固...

無米樂故鄉！台南「義昌碾米廠」90年檜木碾米機活了

台南市後壁區菁寮里的歷史建築「義昌碾米廠」在各方努力下，二層樓高的檜木碾米機也修復重新啟動，台南市長黃偉哲出席「入厝」見...

熱門新聞

壯年猝逝！台南楠西區照興里長徐孟裕突昏迷搶救無效

超狂！載畢業兒騎車環島巧遇白沙屯媽 告訴他最美是人

苑裡農會總幹事劉昌軒病逝 告別式10日上午舉行

6歲女童隨白沙屯媽進香祈願 今帶著眾人集氣第四次開刀

空中巴士A321飛抵台東 創豐年機場國內最大飛機起降

假日塞平日也塞 汐止大同路綠帶盼闢車道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。