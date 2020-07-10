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阿里山莊園咖啡精英交流賽競標 咖啡豆破萬元售出

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
藝伎組特等獎以每公斤1萬8000元得標買家（左）與藝伎組榮獲特等獎阿里山鄉鄒築園主人方政倫（右）。圖／縣府提供
藝伎組特等獎以每公斤1萬8000元得標買家（左）與藝伎組榮獲特等獎阿里山鄉鄒築園主人方政倫（右）。圖／縣府提供

109年嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽的參賽咖啡豆媒合會、特等獎咖啡豆競標，以及參賽分組成績獲獎者頒獎典禮，上午在阿里山鄉公所旁災變庇護所上場，壓軸特等獎咖啡豆出售，藝伎組每公斤以1萬8000元高價售出。

特等獎咖啡豆在各買家爭相競標中，每公斤水洗組2700元、蜜處理組1萬3000元、日曬處理組1萬2000元、藝伎組1萬8000元高價售出，嘉縣結合咖啡豆評鑑比賽的媒合會，成為咖啡買家與農民的最佳交易平台，今天交易總額為136萬4500元；108年媒合會，後續發揮的市場交易效益（回購率）自今年1至6月止，已成交368萬元。

縣長翁章梁到場聞到濃郁咖啡香氣，稱讚阿里山咖啡好品質，有潛力進軍國外市場，首屆咖啡豆品質競賽地區賽，不受疫情影響，農民報名234件，品質評鑑標準依咖啡豆處理方式及品種，分為水洗、蜜處理、日曬及藝伎等4組，參加評鑑咖啡豆是農民精心培育優質咖啡，成為媒合會買家競相購買代表「臺灣精品咖啡」獨特風味咖啡。

嘉縣首屆辦理地區賽評審團，由茶改場副研究員劉千如主審，邀國內經驗豐富17位杯測師組成評審團，咖啡評鑑樣品烘焙，邀世界盃烘焙冠軍賴昱權等5位大師負責，是全台規模最大規格最高的評審陣容。

嘉縣咖啡豆面積超過150公頃，主要集中中高海拔阿里山、梅山、番路、竹崎、中埔等鄉鎮，阿里山面積最廣超過80公頃，主要品種有Typica(鐵皮卡)、SL34、Bourbon(波旁)，去年評鑑比賽，奪得特等獎藝伎品種，就是種在阿里山，日夜溫差大、海拔高，土壤質地、日照及溫濕度適合藝伎品種生長，特等奬得主及績優異者，將有機會代表嘉義縣參加農糧署辦理的臺灣精品咖啡豆的全國賽。

阿里山莊園咖啡精英交流賽的參賽咖啡豆媒合會、特等獎咖啡豆競標，以及參賽分組成績獲獎者頒獎典禮，縣長翁章梁（左）參加品嘗。圖／縣府提供
阿里山莊園咖啡精英交流賽的參賽咖啡豆媒合會、特等獎咖啡豆競標，以及參賽分組成績獲獎者頒獎典禮，縣長翁章梁（左）參加品嘗。圖／縣府提供
阿里山莊園咖啡精英交流賽的參賽咖啡豆媒合會、特等獎咖啡豆競標，以及參賽分組成績獲獎者頒獎典禮，縣長翁章梁（左）參加。圖／縣府提供
阿里山莊園咖啡精英交流賽的參賽咖啡豆媒合會、特等獎咖啡豆競標，以及參賽分組成績獲獎者頒獎典禮，縣長翁章梁（左）參加。圖／縣府提供

咖啡 阿里山 農民

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