3張紙片做成迴力鏢可以飛！大學生帶小學生科學闖關

嘉義縣太保市南新國小去年與中華民國物理教育推廣聯盟，簽署學術合作與交流協定書，促成每年到校辦理「創意科學FUN一夏科學營」，今年學校安排四年級學生參與活動，陸軍官校、嘉義大學、嘉義市天文協會，上午到南新國小舉辦科技部創意實作科學營。

陸官大學部主任兼物理教育學會理事長洪偉清教授、陸官教師黃仁偉、嘉大蘇炯武、陳蕙敏，天文協會志工，激發學生熱情，以迴力鏢演示與孩子互動，成功吸引學生目光，學生不迫不急待躍躍欲試，看見3張紙片做成迴力鏢，竟然真的可以飛回來，都瞪大眼睛驚訝不已。

學生姚家順與洪偉清PK迴力鏢，卻飛不回來，原來是洪偉清給他方向相反，簡單的差異造成截然不同的結果，這就是物理科學的奧秘。

洪偉清介紹國際競賽改良的闖關，用彈力球做的繩上球、排水管做的變頻音管、塑膠碗做的計時碗等關，引導學生尋找生活中的科學。南新國小從畢業生遴選30名志工，結合天文志工，由教授群培訓，讓科學種子由學長姐負責傳承，讓科學種子在孩子身上萌芽，讓返校服務畢業生留下深刻體驗。