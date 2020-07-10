影／Mimi家青蛙大樂隊 今赴台南關廟新光國小辦教學音樂會

20名熱血音樂教師組成「Mimi家青蛙大樂隊」，今天到台南關廟區新光國小舉辦「樂來 樂美麗」教學音樂會，利用演出西方古典音樂、台灣民謠、圓舞曲與卡通配樂等曲目，搭配趣味猜謎、點播活動，讓學生自然接觸、學習多樣的音樂，瞭解音樂之美，希望將音樂廳搬入校園，營造兒童參與音樂會的真實情境；樂團還與精通樂器的小朋友合奏，非常熱鬧。

樂團由台南大學音樂系教授陳虹百發起已成立兩年，成員多是各縣市音樂老師，前兩年多舉辦演奏會，今年開始下鄉教學，要深入偏鄉推廣基礎音樂教育，已到過美濃、內門偏鄉國小，因團員大多須請假甚至自費找人代課，且針對不同學校設計內容準備時間長達3個月。

團長陳姝蓓表示，團員出身國內外音樂系所音樂教育碩博士，希望結合專業為偏鄉學子規畫「教學為主」的音樂會，因而精心設計各種內容，希望引導學生聽音樂、懂音樂、愛音樂、玩音樂。

教學總監林亭吟老師指出，教學音樂會設計延伸了學生音樂課程，加上樂團現場演出與互動，能提升學生音樂鑑賞能力，並拓展多元的美感經驗，而這也與教育部美感教育計畫的精神不謀而合。

此次演出曲目風格多元豐富，樂團用優美的小提琴重奏，讓學生瞭解音樂的動機與結構，並體驗室內樂的音樂形式；樂團也演奏孩子們熟悉的蘭陽舞曲「丟丟銅仔」，讓學生理解音樂的速度與調性，並透過樂團的現場變奏親身體會。

靜態的聆賞與唱和外，音樂會也安排了動態的活動，團員們教導學童華爾滋的舞步、動作，讓學生隨著現場演出的音樂起舞，孩子們從動作羞澀到樂在其中，親身感受華爾滋音樂的律動，是難得的學習與體驗。