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雲林沿海發動抗議風力發電 聚集縣府情緒激動要求停工

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
議員和漁民輪番砲轟雲林沿海風電，先斬後奏，毫不尊重地方。記者蔡維斌／攝影
議員和漁民輪番砲轟雲林沿海風電，先斬後奏，毫不尊重地方。記者蔡維斌／攝影

施工中的雲沿海風力發電工程，漁民不滿魚網被工程大船拖破，且風車距離社區太近影響養殖和居民健康、安寧，今天下午約兩、三百人齊聚縣府陳情，適逢能源局長到來，漁民茅頭指向能源局要求立即停工，情緒數度激昂，警方全面戒護，經縣長張麗善出面打圓場，同意下周三前展開協商，才平息眾怒。

雲林沿海包括台西、四湖、麥寮、口湖等鄉約兩百多名漁民所組的溪尾反風吹自救會、雲林漁業協會等多個社團，今天下午在副議長蘇俊豪、議員蔡孟真、吳蕙蘭及林深等人帶領下，齊聚縣府陳情抗議。

幾個團體幹部輪番抨擊施工的達德等公司，對破壞漁具衝撞漁船之事，置若罔聞，已引起公憤，他們要求馬上停工，雲林漁協理事長曾鴻胤等人說，大家並非反綠能，但事前從沒協商取得展民同意就動工，弄壞了漁具或漁船又置之不理，視人民於無物，太不應該。

家住四湖鄉的副議長蘇俊豪也說，德國內陸風車距離住戶標準是1500公尺，但台灣的距離標準只250公尺，相差甚大，也危害居民健康和安寧，值得檢討。蔡孟真則要求破壞的漁具立即賠償。漁民代表也輪番轟中央政府能源政策。

縣長張麗善也會同剛好到訪的能源局長游振偉出面接受陳情，縣府建設處長李俊興說明，施工或設立許可權責屬中央。縣長張麗善也一一把漁民訴求當面轉達給游局長，並表示風車設立早在多年前就核定，縣府目前對能源開發提出「三不四要」立場，其中以要尊重民意為優先，她會和大家站同一線為爭權益努力做好把關。

能源局長游振偉表示將會把大家意見帶回去研究後再進一步處理。此說法不被接受，現場不斷高喊「立即停工」並要求時限內召開協調會，群眾趨前向游局長陳情，情激激動，情況一度緊張，警方馬上以人牆防護，有漁民一度要向局長下跪，馬上被拉起。

經張縣長出面打圓場要求能源局下周三和地方召開協調會，民眾情緒才獲平息。

議員和漁民輪番砲轟雲林沿海風電，先斬後奏，毫不尊重地方。記者蔡維斌／攝影
議員和漁民輪番砲轟雲林沿海風電，先斬後奏，毫不尊重地方。記者蔡維斌／攝影
漁民要向能源局長下跪，馬上被拉起。記者蔡維斌／攝影
漁民要向能源局長下跪，馬上被拉起。記者蔡維斌／攝影
漁民圍著能源局長要求立即停工，群情激動。記者蔡維斌／攝影
漁民圍著能源局長要求立即停工，群情激動。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表明縣府立場並打圓場要求給能源局一點時間，下周三出面與地方協商。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表明縣府立場並打圓場要求給能源局一點時間，下周三出面與地方協商。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員和漁民輪番砲轟雲林沿海風電，先斬後奏，毫不尊重地方。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員和漁民輪番砲轟雲林沿海風電，先斬後奏，毫不尊重地方。記者蔡維斌／攝影

漁民 張麗善 自救會

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