日本電視節目嘖嘖稱奇！魚塭「洞洞草原」美景居民見怪不怪

嘉義縣太保市安仁里一處清空積水曬池的台灣鯛魚塭，因長期缺水枯乾，池底因魚兒挖穴築巢習性，挖出密密麻麻坑洞，長出綠草，攝影愛好者黃一盛空拍取景，貼臉書分享網路爆紅，在地居民見怪不怪，最近吸引日本TBS電視台節目注意，以影片詢問參加來賓形成的原因，來賓得知答案後，都嘖嘖稱奇。

網友在靠近稻江管理學院附近，通往安仁里綠色隧道，發現一處魚塭乾枯後長出青綠色草皮，產生大片坑坑洞洞觀場景，被網友稱為夢幻奇景，還成為打卡熱點，網友讚嘆「像覆蓋一層抹茶綠，很有意境美」，吸引民眾觀賞拍照。

住安仁里的太保市長黃榮利、里長陳政龍，對這處曬池魚塭，因美照意外爆紅，感到意外，因里民「見怪不怪」，這處1、2公頃魚塭是黃姓地主所有，用來放養台灣鯛，沒想到「洞洞草原」還紅到日本。

黃一盛在魚塭洞洞草原，以空拍拍攝1名女子拿彩色傘的影像及影片，將「夢境」美照、影片，張貼臉書社團「嘉義之美」，行銷嘉義之美，日本TBS電視台節目製作小組向他取得影像授權，以影片詢問參加節目來賓「洞洞草原」成因，來賓都猜錯，在主持人提示下，才有來賓答出正確答案。

縣府漁業科長張建成說，魚塭底部形成坑洞，是吳郭魚的挖穴築巢習性，特別是在繁殖期，成熟雄魚會在池底較鬆軟的地方挖洞，形成一個窩，以吸引雌魚入窩產卵，雌魚產卵於窩內，與雄魚精子受精。