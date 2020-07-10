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哇！大蒲仔比兒童頭大 嘉義縣食農食育食安教育博覽會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
縣長翁章梁（左三）帶來賓參觀食農食育食安教育博覽會攤位。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁（左三）帶來賓參觀食農食育食安教育博覽會攤位。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府上午在鹿草鄉鹿草國小活動中心，舉辦「食育有嘉、食在farm心」食農食育食安教育博覽會，縣長翁章梁扮食農魔法師驚喜上場，用魔法棒將食農教育、食育教育及食安教育「點食成金」，打造嘉縣為「安心吃、能感恩、有品牌」的農工大縣，讓「在地食材，嘉義優鮮」成為嘉義縣金字招牌。

民和國小小朋友種出比頭大的大蒲仔；民雄鄉小朋友展示農特產西瓜鳳梨、牛奶鳳梨、金鑽鳳梨；阿里山鄉鄒族小朋友穿傳統服飾展示小米等；布袋小朋友展示大花生；梅山小朋友介紹梅子；在地鹿草小朋友介紹秋葵飲食用途。

翁章梁由教育處長陳添丁陪同，頒獎狀、感謝狀給食農教育教案比賽得獎教師，以及18所食農教育代表學校，逐一參觀各校攤位，聆聽孩子介紹校園內所推廣的食農教育成果，讚美孩子大方、有自信，感謝師長們食農教育支持付出。

「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」翁章梁介紹食農教育三大推動目標，他笑說很多人問為什麼要謝謝食物，因為食物要夠堅強才能上餐桌，，嘉縣發展食農教育，讓農業縣小孩懂得感恩土地、感謝農民。

博覽會分三大區域，食育邀請縣內八大農園教學分享，由義竹國中等18所學校代表鄉鎮市競賽，每校2名學生進行5分鐘學習心得報告及2分鐘評審問答，以展示學校食農教育成果與鄉鎮市農特產品；闖關活動邀19所學校擔任關主，設計闖關遊戲。

阿里山鄉鄒族小朋友穿傳統服飾展示小米及竹筒飯。記者魯永明／攝影
阿里山鄉鄒族小朋友穿傳統服飾展示小米及竹筒飯。記者魯永明／攝影
鹿草鄉小朋友介紹秋葵飲食用途。記者魯永明／攝影
鹿草鄉小朋友介紹秋葵飲食用途。記者魯永明／攝影
民雄鄉小朋友展示農特產西瓜鳳梨、牛奶鳳梨、金鑽鳳梨。記者魯永明／攝影
民雄鄉小朋友展示農特產西瓜鳳梨、牛奶鳳梨、金鑽鳳梨。記者魯永明／攝影
民和國小小朋友種出比頭大的大蒲仔。記者魯永明／攝影
民和國小小朋友種出比頭大的大蒲仔。記者魯永明／攝影

食農教育 翁章梁 嘉義

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