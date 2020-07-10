嘉義縣議會秘書長榮退兒子接棒機要秘書 議長午宴歡送
嘉義縣議會秘書長黃尚文服務議會12年，先後擔任機要秘書、秘書長，歷任2位議長，16日榮退，中午議長張明達在議會設宴歡送，張明達宣布聘黃尚文兒子黃啟豪，接任機要秘書，縣長翁章梁聘黃尚文擔任縣政顧問。
2年前，民進黨縣長初選，張明達、翁章梁相爭，選後上演大和解，共同輔選總統蔡英文，黃尚文榮退午宴，張明達送黃尚文公仔紀念品，為黃獻唱，還宣布聘黃尚文兒子黃啟豪接任機要秘書，顯示兩人兄弟般好情誼。
翁章梁率主管參加午宴，送黃尚文日本鐵壼紀念品，宣布聘黃尚文擔任縣政顧問，府會首長、縣府主管、議員歡送，另，與黃尚文有私交情誼的本土大咖歌手董事長樂團主唱吉董，陳明章，金曲獎得主嚴詠能等，都到場上台獻唱。
歡迎午宴離情依依、熱鬧滾滾，議會公關主任翁坤樟也提早退休，秘書長、公關主任同時榮退，議會同仁不捨、祝福；黃尚文65歲屆齡退休，黃說，「從事公職生涯如同爬山，我爬山到頂，現在屆齡，該是時候下山退休了」。
黃尚文是新港鄉月眉村農家子弟，曾任聲寶公司企業管理工作，參加「520」農民運動，參與台塑新港廠環保運動圍廠抗爭，縣長李雅景任內當工策會副總幹事，曾任台灣職棒澄清湖球場場長，新港鄉長葉日朗任內主任秘書、義竹鄉長黃金茂任內秘書。
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