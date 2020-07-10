重現米糧記憶 台南義昌碾米廠整修完工
創立於日治時期，被列入台南市歷史建築的後壁區義昌碾米廠，歷經4年整修終於完工，今天歡喜「入厝」，巨大的檜米碾米機也得以啟動，重現嘉南平原舊時的「米糧記憶」。
台南市長黃偉哲今天前往後壁區，揭開義昌碾米廠大門上的紅布，象徵這座碾米廠已整修完成，他說，後壁菁寮、米食文化及嘉南大圳，見證了嘉南平原米倉的歷史，也串連了農民。
黃偉哲表示，提到後壁菁寮，大家會想到「崑濱伯無米樂」及「俗女養成記」，無米樂的米就是從義昌碾米廠來的；如今嘉南大圳動工已滿100年，義昌碾米廠也有90年歷史，碾米機具重新活化，可讓觀光客及下一代知道如何操作，也讓舊時碾米歷史重現。
台南市文化資產管理處人員指出，義昌碾米廠創立於日治時期，廠內有座2層樓高的碾米機具，頗為吸睛；義昌碾米廠所有權人梁家子女回憶，碾米機具當時是聘請遠在台中豐原的師傅量身打造的。
義昌碾米廠2010年被登錄為台南市歷史建築，文化部文化資產局、台南市政府與所有權人梁家三方共同出資，由梁家自辦發包，2016年展開修復工程，歷時4年終告完工。
文資處表示，在修復過程中，義昌的碾米機因部分構件遺失，無法運轉，所幸市府2019年獲贈麻豆合興碾米廠的舊料，得以運用部分文物及構件，才讓碾米機重獲新生。
目前，市府已協調所有權人未來每週六、日免費開放參觀，現場除介紹稻米、糧食及農村的文化外，還播放「3D碾米流程動畫影片」，讓民眾一窺傳統碾米機的運作。
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