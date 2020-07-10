農友注意！露天燃燒稻草最高開罰10萬元

台中市農業局為減少空氣汙染，積極輔導農友改變露天燃燒稻草的習慣，今年持續推動「補助稻草剪段防止焚燒稻草計畫」，每公頃補助1000元，第1期作申報時間自即日起至7月31日止，請農友向所轄農會申辦。

農業局指出，每年稻作收割後，仍有部分農友習慣將稻草直接就地燃燒，除產生空氣汙染、影響民眾健康外，同時嚴重影響行車視線及公共安全，市府持續推動稻草剪段補助計畫，鼓勵農友以稻草剪段翻耕取代露天燃燒，不僅維護空氣品質，還可增加土壤肥力。

農業局表示，農田燃燒稻草行為如經環保局查獲，依空氣污染防制法可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，並追回已領取的補助金；另依據行政院農業委員會農糧署「對地綠色環境給付計畫執行作業規範」規定，同一田區經判別有露天燃燒稻草情事，累積書面通知達2次者，自第2次通知送達日起1年內，暫停申報繳交公糧稻穀、稻作直接給付、轉契作及生產環境維護措施資格1次。

農業局提醒，農民朋友注意勿因露天燃燒稻草，讓自身權益受損。另進行林地綠美化與種植果樹的農友，也請勿將樹枝或枯葉露天燃燒，以免造成空氣汙染。