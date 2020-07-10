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故宮南院夏日好戲連台 親子藝術月玩具國大冒險啟動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
故宮南院親子藝術月啟動式，院長吳密察與來賓拉開大寶盒彩帶後與來賓合影。記者魯永明／攝影
故宮南院親子藝術月啟動式，院長吳密察與來賓拉開大寶盒彩帶後與來賓合影。記者魯永明／攝影

疫情時代，嘉義縣故宮南院暑假旅遊旺季，除推出動感水舞、無人機燈光秀，再針對放暑假的學生，策畫「2020夏日親子藝術月」，上午院長吳密察與來賓舉行啟動儀式，拉開大寶盒彩帶，宣告以「皇帝的多寶格」展覽設計的玩具國大冒險系列活動開始。

親子藝術月從今天起到8月30日止，故宮南院去年入館遊客突破百萬人，夏天2個月親子月活動也吸引30萬人入館，受邀參加啟動儀式的小朋友們，觀看精彩跳箱街舞節目，參加大廳密室迷宮逃脫遊戲，開心直呼「好好玩喔！」　

疫情解封，吳密察希望繼嘉縣市日環食吸客成功經驗，透過接地氣親子活動，打鐵趁熱，優惠住嘉縣市飯店旅客免費入館，再與縣市府合辦活動，吸引各地親子入館。

親子藝術月規畫夏令營、親子藝術暨繪本營隊、實境解謎遊戲、密室逃脫、大型兒童劇表演等，透過遊戲互動認識藝術文化外，園區安排水舞秀、夜間3D水幕魔鏡秀，周末無人機群飛燈光秀表演，活動上天入水，橫跨館內外。

「皇帝的多寶格」是故宮代表性典藏之一，收藏乾隆皇帝「東西十萬里，上下五千年」的寶貝，親子藝術月以五感體驗、寓教於樂核心理念，創意發想、設計多種遊戲，引導孩子接觸、親近這些豐富多元的展品。

暑假只要憑嘉縣市合法旅宿住宿或訂房證明，住宿當天或隔天可兌換免費參觀入場券，親子藝術月活動免費，參加「愛臺灣博物館卡」套票行程可享專屬活動，故宮南院與嘉縣消防局合辦三場夏令營，另推出「振興三倍券優惠方案」，用振興券購票可享語音導覽優惠，在餐廳和文創禮品店消費折抵。詳情可上故宮南院官網或臉書粉絲專頁查詢。

故宮南院親子藝術月啟動式，院長吳密察（左六）與來賓拉開大寶盒彩帶後與來賓合影。記者魯永明／攝影
故宮南院親子藝術月啟動式，院長吳密察（左六）與來賓拉開大寶盒彩帶後與來賓合影。記者魯永明／攝影
故宮南院親子藝術月啟動式，小朋友們入館參觀。記者魯永明／攝影
故宮南院親子藝術月啟動式，小朋友們入館參觀。記者魯永明／攝影
故宮南院親子藝術月啟動式，院長吳密察與來賓拉開大寶盒彩帶後與來賓及小朋友合影。記者魯永明／攝影
故宮南院親子藝術月啟動式，院長吳密察與來賓拉開大寶盒彩帶後與來賓及小朋友合影。記者魯永明／攝影

親子 故宮南院 疫情

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