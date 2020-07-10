壯年猝逝！台南楠西區照興里長徐孟裕突昏迷搶救無效
台南市楠西區照興里長徐孟裕昨天晚間在家中身體不適昏倒，送到麻豆新樓醫院急救後無效，遺體已送回家中，享年才41歲，留下年萬父母及兩名讀國中和國小的兒子，地方人士聽到消息都錯愕不捨。
據友人表示，徐孟裕體型壯碩，有三高問題，也有固定服藥，目前正值芒果產季，近來可能農務太過操勞，加上公事也多，昨天忙完工作後曾向家人表示身體不舒服，但只有服用成藥就坐在椅子上休息，晚上9點半左右家人看他睡著叫不醒，警覺不對勁才緊急叫救護車送醫，但仍回天乏術。
徐孟裕熱心服務，是第二任，可能農務加上公事連日太操勞，導致狹心症發作而致死。徐孟裕今年楠西芒果節芒果王競賽才剛拿下頭獎，才開心接受市長黃偉哲頒獎，壯年猝逝令人難以置。
徐孟裕熱心地方公益，已是兩屆里長，目前也擔任楠西聖濟宮媽祖廟總幹事，主委今天緊急召開會議，與家屬商議後，將全力辦理徐孟裕喪葬事宜。
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