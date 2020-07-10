嘉義洞洞草原夢幻美景 吸引日本電視台節目注意

嘉義縣太保市一處魚塭5月間因乾枯後長出綠草，形成「洞洞草原」，網路爆紅後，吸引日本TBS電視台節目注意，最近以影片詢問參加來賓形成的原因，來賓了解原因後嘖嘖稱奇。

嘉義縣攝影師黃一盛今天表示，5月間，攝影好友於太保市安仁里發現這處奇特的魚塭，當時利用空拍機拍下女子拿著彩色洋傘的畫面，景色非常夢幻，經網路、媒體曝光後，被網友稱為「洞洞草原」。

黃一盛指出，「洞洞草原」爆紅後，近來引起日本TBS電視台節目的注意，向他取得影像授權後，以影片詢問參加節目來賓「洞洞草原」的成因，參加來賓幾乎都猜錯，在主持人提示下，才有來賓講出正確答案。後來節目也解釋洞洞草原出現的成因，讓來賓都嘖嘖稱奇。

嘉義縣農業處漁業科表示，魚塭底部形成坑洞，是吳郭魚的挖穴築巢習性，特別是在繁殖期，成熟雄魚會在池底較鬆軟的地方挖洞，形成一個窩，以吸引雌魚入窩產卵，雌魚產卵於窩內，與雄魚精子受精。

嘉義縣農業處漁業科指出，一般魚塭池底會累積魚的排泄物，魚塭收成後，養殖民眾會整池曝曬，以推土機或怪手翻鬆表層土，曬池1到2週以上，為新一季的養殖做準備，形成「洞洞草原」魚塭剛好還沒有整池，可能遇到雨水或池底潮濕，而長出綠油油的草。