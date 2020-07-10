董事長說了算！英華達贈嘉基「全家寶」14套變20套
英業達集團英華達公司，今天原贈送14套「全家寶全方位量測系統」給嘉義基督教醫院，協助偏鄉民眾量測血壓、血糖、尿酸、總膽固醇及心電圖等生理數據後，自動上傳雲端資料庫，英華達董事長張景嵩受訪口誤表示「捐贈20套」後得知原捐贈數量，直言回饋故鄉是好事「不足的就補上吧！」
嘉義基督教醫院今日舉辦「全家寶：遠距守護偏鄉」合作記者會，由嘉基院長姚維仁與張景嵩共同宣布，導入「全家寶」系統守護嘉義偏鄉民眾健康。
姚維仁說，新冠肺炎防疫後顯現遠距醫療重要。全家寶量測系統，有助醫護人員在遠距醫護量測患者同時，立即回傳嘉基醫療資訊系统雲端，讓市區醫護人員能即時掌握民眾生理數據，同時有助提供偏鄉患者更完整記錄，減少個管師在不同平台重複輸入，讓遠距照護偏鄉與醫院沒有距離。
姚維仁說，嘉基耕耘阿里山及嘉義偏鄉醫療逾60年，巡迴醫療車往來阿里山山區不曾間斷，深刻體會到偏鄉高齡化問題更為嚴峻，迫切需要長照及遠距醫療。
「我是嘉義人！」張景嵩受訪表示，這套系統目前在中北部，已有多家醫院應用在社區醫療。他高中前住嘉義市、老家在草地尾，這次贈送20套「全家寶」守護鄉親健康、很開心，會後還笑著提醒公司承辦人「我話都說了，不足的就補上吧！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言