董事長說了算！英華達贈嘉基「全家寶」14套變20套

英業達集團英華達公司，今天原贈送14套「全家寶全方位量測系統」給嘉義基督教醫院，協助偏鄉民眾量測血壓、血糖、尿酸、總膽固醇及心電圖等生理數據後，自動上傳雲端資料庫，英華達董事長張景嵩受訪口誤表示「捐贈20套」後得知原捐贈數量，直言回饋故鄉是好事「不足的就補上吧！」

嘉義基督教醫院今日舉辦「全家寶：遠距守護偏鄉」合作記者會，由嘉基院長姚維仁與張景嵩共同宣布，導入「全家寶」系統守護嘉義偏鄉民眾健康。

姚維仁說，新冠肺炎防疫後顯現遠距醫療重要。全家寶量測系統，有助醫護人員在遠距醫護量測患者同時，立即回傳嘉基醫療資訊系统雲端，讓市區醫護人員能即時掌握民眾生理數據，同時有助提供偏鄉患者更完整記錄，減少個管師在不同平台重複輸入，讓遠距照護偏鄉與醫院沒有距離。

姚維仁說，嘉基耕耘阿里山及嘉義偏鄉醫療逾60年，巡迴醫療車往來阿里山山區不曾間斷，深刻體會到偏鄉高齡化問題更為嚴峻，迫切需要長照及遠距醫療。