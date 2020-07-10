衛福部嘉南療養院率先成立日照中心 提供優質長照服務
衛生福利部嘉南療養院附設「臺南市萬年青社區長照機構」開辦營運至今一年，是衛生福利部療養院體系第一家日間照顧中心，也是仁德區首家與醫院結合，並以護理師為業務負責人的失智失能混合型日照中心；院方今天表示，萬年青長照機構提供優質、普及且可負擔長照服務，已有25位長輩進駐，另每月長照服務量達400人次以上。
院方表示，有長輩維持個人衛生有困難，為減緩家屬照顧負擔，每月提供社區式沐浴更高達100人次以上，照顧服務員細心幫每位長輩完成個人衛生，「讓家屬讚不絕口」。
萬年青社區長照機構是衛生福利部5家精神專科醫院中，第一個結合護理師的全人長照服務，提供醫療服務、生活照顧、接送服務、文康活動等各項服務，「希望長輩可以在長照支持下找回人生」。
嘉南療養院指出，萬年青結合醫院本身醫療資源服務，每月平均有8成以上的長輩於本院接受良好的醫療服務，期待藉多年來在地專業精神醫療服務經驗，提供長輩更多元及完整性的醫療服務；若長輩有醫療照顧需求，能即刻就診，掌握就醫時效。
萬年青規畫適合長者活動，藉不同專業領域人員合作設計不同活動、衛教及桌遊，讓長輩活動身體與大腦，也由社交帶來人際交流與激勵，更是延緩失智與失能的好方法，希望在活動的笑聲中，讓長輩更能放鬆情緒，也能增進彼此情感。
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