無米樂故鄉！台南「義昌碾米廠」90年檜木碾米機活了

台南市後壁區菁寮里的歷史建築「義昌碾米廠」在各方努力下，二層樓高的檜木碾米機也修復重新啟動，台南市長黃偉哲出席「入厝」見證老碾米廠重現風華，黃偉哲與義昌碾米廠梁家人一起支持並向社會大眾傳遞「傳承」與「文資守護」的核心精神，把活歷史留下來，讓下一代可以看到摸到嘉南大圳如何滋養嘉南平原，養活台灣人，無米樂的故鄉、菁寮老街又多了一處米糧文化景點。

文資處表示，義昌碾米廠創立於日治時期，迄今已有近百年歷史，兩層樓高的碾米機具頗為壯觀；據梁家子女回憶，碾米機具當時是聘請遠在豐原的師傅前來量身打造的獨一無二成品。

由於深具歷史價值，義昌碾米廠於2010年登錄為歷史建築，2016年由文化部文化資產局、臺南市政府與所有權人梁家三方共同出資，花費926萬元（文資局補助580萬元），由梁家自辦發包進行建物修復工程，再賡續修復碾米機，歷經4年終告完工。文資處並協助強化展示功能，使其成為展現嘉南平原豐厚米糧文化的重要節點。

文資處表示，此次修復不僅使老碾米廠重現風華，修復過程也串連起屬於農村的「米糧記憶」。修復過程中，碾米機因部分構件遺失，一度面臨無法運轉的窘境，所幸臺南市文資建材銀行在2019年獲贈麻豆合興碾米廠的舊料，得以將部分文物及構件「傳承」予義昌碾米廠，運用於碾米機修復與義昌碾米廠的展示中，使舊料重獲新生。

麻豆合興碾米廠陳家與義昌碾米廠梁家，也藉此次碾米廠修復的因緣際會，得以相互交流屬於彼此的米糧記憶，市長黃偉哲頒給陳家五姊妹感謝狀。

台南市府表示，除讓歷史建築義昌碾米廠重現風華，也協調所有權人於未來每週六、日免費開放參觀，現場除介紹稻米、糧食及農村的文化外，還播放有「3D碾米流程動畫影片」，讓民眾一窺傳統碾米機的運作。