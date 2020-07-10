國慶焰火在台南漁光島施放 市府將採封島管制

今年國慶焰火確定將在台南市安平區漁光島施放，台南市政府今天宣布，屆時將採封島管制，建議民眾前往觀賞區賞焰。

台南市政府今天發布新聞稿指出，今年國慶焰火施放點，將在安平商港北堤布彈，漁光島海灘南側全在施放管制範圍內，市府當天將實施封島管制。

市府規劃，國慶焰火主舞台在安平區觀夕平台，市府也將在沿著西南海岸設置數個觀賞區，現場還有表演、市集等活動。

市府人員表示，今年適逢台南縣市合併10週年，市府將擴大舉行國慶焰火活動，串聯周邊大廟，整合市內古蹟，展現國境之西的沿海特色。

市府預定10月1日至10月10日國慶日之間推出國慶系列活動，在為國家祝壽的同時，也提升台南的觀光，期待全國民眾到台南賞焰火、看表演、吃美食，共同慶祝中華民國生日快樂。