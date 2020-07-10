雲林首座立體圖書館開館 徵選青少年閱讀天使

雲林縣文化觀光處積極推動閱讀力read up，更結合「微冊角落」閱讀品牌形塑立體圖書館，邀請策展人王信智及李應泉利用閒置空間，搜集古傢具、書架等生活物件，整理打造成一本穿越時空、結合美學的立體書，讓圖書館不再只是提供借閱書，而是充滿文藝、生活美學「閱讀空間」。

雲林縣長張麗善、雲林青年慈善家沈芯菱帶領到立體圖書館巡禮，張縣長說，雲林在整體閱讀力躍升城市獲第一名，並以創新思維開創雲林閱讀品牌「微冊角落」，今年首辦推廣閱讀靈魂人物「青少年閱讀大使徵選」，歡迎全國12至18歲青少年報名，徵求勇敢秀自己，展現你個人的閱讀姿態，成為雲林青少年閱讀大使。

張麗善表示，立體圖書館是透過read up結合集合藝術轉化再生消費文明現成物(ready-made)組合，成為立體作品，帶領民眾進入閱讀的多元空間，從食物（精神食糧）、生活（旅行咖啡）、土地（植覺劇場）與職人（藝匠廳堂）四個面向以閱讀的不同視角呈現，賦予閱讀不一樣的面貌與「上生力」。

縣府邀請大家一同來文化觀光處大廳體驗穿越空間，走入奇幻圖書館，拍照打卡分享這別具以往的裝置藝術。

文化觀光處長陳壁君表示，雲林閱讀月以「一本書」為主軸，每一個微冊店家都是一本書、一個故事，7到8月在虎尾、西螺、斗六、大埤、水林、北港結合微冊角落店家既有的藝文策展舉辦講座，讓更多人認識雲林，分享閱讀的溫度。

「雲林青少年閱讀大使徵選」線上報名即日起至8月10日止，可連結https://forms.gle/1EJwSeGxFSmfK9TGA報名，採三階段徵選機制選出青少年閱讀大使男女各一名，可獲3萬元獎金，還可以與縣府合作拍CF廣告，未來以雲林閱讀大使身分協助推廣閱讀。