嘉義市「警醫連線」醫護人員通訊資料登錄勤指強化安全

嘉義市警局為因應近年醫療暴力，透過嘉義市醫師公會提供醫護人員通訊資料，登錄內政部警政署「e化勤務指管系統」，未來只要醫療單位人員透過電話報案，除第一時間做報案者GPS定位，勤務指揮中心可立即派遣線上警力到場查處，維護醫護人員安全。

嘉義市醫師公會理事長趙善楷等人，昨至嘉義市警察局拜會局長張樹德，致贈感謝狀，感謝建立警醫110連線，強化醫護人員安全。

嘉義市警局勤務指揮中心主任周冠章說明，任何人撥打110警方都可定位、立即派遣警力到場；但市警局這次創新，將醫療院所醫護人員通訊資料登錄，可進一步為強化本市醫護人員安全，醫護人員如遇治安狀況撥打110報案電話，市警局「110受理報案系統」畫面將顯示原登錄紅色警示訊息，及報案者GPS定位。

張樹德表示，警方接獲醫護人員報案，立即調派線上警力，迅速制止任何醫療暴力脅迫、其他非法方式滋擾醫院秩序或妨害執行醫療業務等行為，打造安全有感健康城市，建構「全齡共享、世代宜居」的新都心，也強力要求所屬員警，恪遵個資法等規定、落實資料保密。