聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市「警醫連線」醫護人員通訊資料登錄勤指強化安全
嘉義市警局為因應近年醫療暴力，透過嘉義市醫師公會提供醫護人員通訊資料，登錄內政部警政署「e化勤務指管系統」，未來只要醫療單位人員透過電話報案，除第一時間做報案者GPS定位，勤務指揮中心可立即派遣線上警力到場查處，維護醫護人員安全。
嘉義市醫師公會理事長趙善楷等人，昨至嘉義市警察局拜會局長張樹德，致贈感謝狀，感謝建立警醫110連線，強化醫護人員安全。
嘉義市警局勤務指揮中心主任周冠章說明，任何人撥打110警方都可定位、立即派遣警力到場；但市警局這次創新，將醫療院所醫護人員通訊資料登錄，可進一步為強化本市醫護人員安全，醫護人員如遇治安狀況撥打110報案電話，市警局「110受理報案系統」畫面將顯示原登錄紅色警示訊息，及報案者GPS定位。
張樹德表示，警方接獲醫護人員報案，立即調派線上警力，迅速制止任何醫療暴力脅迫、其他非法方式滋擾醫院秩序或妨害執行醫療業務等行為，打造安全有感健康城市，建構「全齡共享、世代宜居」的新都心，也強力要求所屬員警，恪遵個資法等規定、落實資料保密。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言