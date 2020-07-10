新山國小、南大附小學童化身小記者 直呼「好有趣！」

台南大學教育學院大學社會責任計畫學習列車開進柳營偏鄉小學，舉辦小記者營，帶領新山國小及南大附小學童上採訪課程、實作練習，再親自訪問柳營在地的果醬男孩、火龍果達人及草菇阿嬤，小朋友直呼「好有趣！」

新山與附小指導老師陳宛仙、陳怡均表示，課程首先透過3篇文章讓學生認識柳營果醬男孩、火龍果達人、草菇阿嬤，其中剛獲英國世界柑橘類果醬大賽銀牌的林韡勳，為新山國小畢業生，學生紛紛索取簽名及合影。

為了讓學童採訪前更有感，孩童特地到新山國小家長的果園，產銷班楊淑玥、廖淑娟、蔡惠芬3名火龍果達人到場接受訪問。南大附小學生游騰棨說，訪問後才知道，花朵剛授粉後若遇到下雨，就要幫每一朵花蓋上塑膠杯擋雨。

草菇阿嬤王陳秀娥的草菇寮在小朋友眼中宛如一棟黑色魔法小屋，新山國小許劭瑜表示，在黑漆漆的草菇寮採菇很緊張，透過採訪知道草菇十分營養，但目前菇農經營困難。

新山國小校長郭昇欣表示，訪談是一種有目的的談話，透過小記者營課程引導下，學童可提升口語表達與專注聆聽的能力，並有助於促進人際互動。台南大學教育學院長歐陽誾指出，二校教師透過活潑互動的教學方式，相信能培養出學童帶著走的能力。