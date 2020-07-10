今年國慶焰火在台南 管制區、觀賞區在這些地點

今年國慶焰火在台南施放，確定在安平商港北堤布彈，台南市政府表示，由於漁光島海灘南側都在施放管制範圍內，為民眾觀賞安全，當天將實施封島管制，西南沿岸會設置4處觀賞區，建議民眾前往觀賞。

市府指出，安平區將有4處觀賞區，包括焰火主舞台觀夕平台及第1觀賞區在觀夕平台旁空地，第2觀賞區在四草大橋，第3觀賞區在安北路、城平路口旁空地，第4觀賞區則是林默娘公園與港濱歷史公園，預估4區可容納35萬人，再創觀光人潮高峰。

市府表示，除了焰火，市政府將安排相關表演、市集等，讓民眾欣賞焰火的同時，也能感受不同的藝術饗宴。

今年適逢台南縣市合併10周年，市府將擴大舉行國慶焰火活動，串聯周邊大廟，整合市內古蹟，展現「國境之西」的沿海特色。從10月1日到10月10日期間，將推出國慶系列活動，讓焰火遍地開花，為國家祝壽的同時，進一步提升全城觀光。

市長黃偉哲表示，期間正逢中秋及國慶連假，提醒民眾盡早安排行程，到台南賞焰火、看表演、吃美食，一起慶祝中華民國生日快樂。