快訊

三倍券買台鐵車票規則看這！購票不找零、不退票可換票

首爾市長生前最後畫面曝光！戴漁夫帽和口罩低頭快走

竹炭培育益生菌改善養殖 中正大學竹炭淨水技術助漁民

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
中正大學研發竹炭濾水濾材，在雲嘉沿海地區養殖區，運用竹炭淨水研發技術，幫助減少魚塭因換水過度使用地下水，改善地層下陷。圖／中正大學提供
中正大學研發竹炭濾水濾材，在雲嘉沿海地區養殖區，運用竹炭淨水研發技術，幫助減少魚塭因換水過度使用地下水，改善地層下陷。圖／中正大學提供

環保意識抬頭及綠色時代來臨，成長周期短、4年成材的「竹」，是人類寶貴自然資源，嘉義縣國立中正大學關注竹子淨化水質與空氣的特性，建置竹炭基地，研發竹炭濾水濾材，分別與嘉義、印尼養殖漁戶成立生活實驗室。

在雲嘉沿海地區養殖漁業及印尼養殖漁戶，運用竹炭淨水的研發技術，幫助減少魚塭因換水過度使用地下水，改善地層下陷，透過竹產業轉型推動SDGs地球永續發展，生活實驗室是執行教育部USR（社會責任實踐）計畫國際鏈結的一部分。

團隊運用竹炭培育益生菌，以自然菌種改良水中菌相組成，避免因海水倒灌、雨量不均，造成養殖池水菌相改變，而使水質產生變化讓養殖池內漁獲生長不良的情況，達到友善環境及增加收成的雙贏局面。

中正團隊昨天在義竹鄉的嘉縣養殖漁業生產區發展協會，舉辦推廣說明會，由中正奈米生物檢測中心博士吳志律，演講「竹炭在生態養殖上的利用」，邀請與中正合作邱姓漁民經驗分享，他說，「用了竹炭配方後的益生菌，產量相較於同期漁獲提升一倍」。

透過專業技術指導，配合竹炭科技應用提升養殖漁業品質，避免利用化學肥料調整養殖菌相傳統方式，所帶來環境及土壤汙染，同時藉竹炭過濾池水、生態養殖法水質監控，讓水中益生菌快速生長，改善水質與飼料效率，讓魚蝦池更健康，形成循環經濟。

中正「竹光發熱綠金計畫」團隊，期望運用大學力量發揮社會責任，除每周固定到合作養殖戶生活實驗室，進行控管監測與樣本採集，也持續遠程輔導印尼漁戶進行竹生態養殖。

中正大學研發竹炭濾水濾材，在雲嘉沿海地區養殖區，運用竹炭淨水研發技術，幫助減少魚塭因換水過度使用地下水，改善地層下陷。圖／中正大學提供
中正大學研發竹炭濾水濾材，在雲嘉沿海地區養殖區，運用竹炭淨水研發技術，幫助減少魚塭因換水過度使用地下水，改善地層下陷。圖／中正大學提供
中正大學研發竹炭濾水濾材，在雲嘉沿海地區養殖區，運用竹炭淨水研發技術，幫助減少魚塭因換水過度使用地下水，改善地層下陷。圖／中正大學提供
中正大學研發竹炭濾水濾材，在雲嘉沿海地區養殖區，運用竹炭淨水研發技術，幫助減少魚塭因換水過度使用地下水，改善地層下陷。圖／中正大學提供

水質 印尼 嘉義

延伸閱讀

烈嶼「水黑」民眾抱怨衣服越洗越髒 原來是管線被挖破

愛河水質變咖啡色！環保局查原來是隱藻大量繁殖

益生菌真能改善過敏性鼻炎及異位性皮膚炎嗎？醫師解惑

LG敲敲看門中門冰箱 首創內建球型製冰器 自動淨水製冰

相關新聞

竹炭培育益生菌改善養殖 中正大學竹炭淨水技術助漁民

環保意識抬頭及綠色時代來臨，成長周期短、4年成材的「竹」，是人類寶貴自然資源，嘉義縣國立中正大學關注竹子淨化水質與空氣的...

夏天就要芒果冰！玉井吃冰節11日登場 50對雙胞胎同台

玉井芒果冰創下金氏世界「最大碗剉冰」紀錄二周年，西拉雅國家風景區管理處邀請民眾到台南玉井享受盛夏最夯的芒果冰，11日上午...

麥寮地方創生 擬轉型綠能產業

雲林縣長張麗善昨率領一級主管赴麥寮晁陽綠能園區召開行動主管會報，針對麥寮鄉為雲林第四案地方創生基地，研議以晁陽綠能產業為...

反學甲動保園區 地方將設自救會

台南市政府斥資1.5億元計畫在學甲區興建動保教育園區，地方支持與反對意見對立，場址所在的秀昌里里長謝金雀聯合各里將成立自...

宣傳海之夏 翁章梁、白家綺演辣台劇

嘉義縣2020東石海之夏18日至26日，連續兩個周末在海邊東石鄉漁人碼頭登場，縣長翁章梁昨化身調酒師帶性感女神白家綺演出...

麻豆百豐傳牧場環保惹議 議長協調改善

台南市麻豆區百豐傳牧場被檢舉占用國有土地及排放汙水等問題，市議長郭信良昨天會同相關單位前往勘查，地方民眾質疑長期有廢水處...

南市副市長王時思請辭 研考會主委趙卿惠接任

台南市副市長王時思請辭，市府表示7月15日生效，市長黃偉哲徵詢後，確定由研考會主委趙卿惠接任副市長，維持台南有一位女性副...

雲林六輕聯外道路況不佳 縣府投入3千萬經費搶修

雲林縣麥寮六輕聯外道路雲1線、雲3線及工業路等路段，因大型車輛行駛頻繁，路段年久失修，造成地面裂化，龜裂嚴重，路況不佳難...

嘉縣大林鎮長簡志偉聲帶受傷開刀 鎮公所感謝民眾關心

嘉義縣大林鎮長簡志偉日前因聲帶長息肉住院開刀治療，住院照被分享到網路上後，有民眾擔心簡志偉身體情況，紛紛留言詢問病情，大...

獨／王時思請辭 台南市研考會主委趙卿惠接任副市長

台南市副市長王時思日前向市長黃偉哲提出辭呈，預計本月15日離開市政團隊，據悉，市長黃偉哲近日徵詢府內一級主管意願，並已確...

台南學甲區長突調左鎮傳被此事拖累 民政局：正常輪調

台南市學甲區長邱志榮昨天下午收到人事公文，今天調任左鎮區長，因昨天才傳出學甲動保教育園區設置，地方里長聮合成立自救會反對...

疫情秋冬可能重來 漢來美食調整佈局台中展新店

新冠肺炎疫情重創餐飲業生意，且秋冬時不排除捲土重來，上市公司漢來美食因此加速調整餐飲佈局，除了今天在台中市中友百貨公司推...

熱門新聞

扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

「神隱少女」海上鐵軌現台東沙灘！1.3公里神秘鐵軌道

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

產業兩樣情！彰化無薪假達5千人 傳產起薪5萬招不到人

才遭爆下令收回南投？蔡英文明到南投參香露端倪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。