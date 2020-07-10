竹炭培育益生菌改善養殖 中正大學竹炭淨水技術助漁民

環保意識抬頭及綠色時代來臨，成長周期短、4年成材的「竹」，是人類寶貴自然資源，嘉義縣國立中正大學關注竹子淨化水質與空氣的特性，建置竹炭基地，研發竹炭濾水濾材，分別與嘉義、印尼養殖漁戶成立生活實驗室。

在雲嘉沿海地區養殖漁業及印尼養殖漁戶，運用竹炭淨水的研發技術，幫助減少魚塭因換水過度使用地下水，改善地層下陷，透過竹產業轉型推動SDGs地球永續發展，生活實驗室是執行教育部USR（社會責任實踐）計畫國際鏈結的一部分。

團隊運用竹炭培育益生菌，以自然菌種改良水中菌相組成，避免因海水倒灌、雨量不均，造成養殖池水菌相改變，而使水質產生變化讓養殖池內漁獲生長不良的情況，達到友善環境及增加收成的雙贏局面。

中正團隊昨天在義竹鄉的嘉縣養殖漁業生產區發展協會，舉辦推廣說明會，由中正奈米生物檢測中心博士吳志律，演講「竹炭在生態養殖上的利用」，邀請與中正合作邱姓漁民經驗分享，他說，「用了竹炭配方後的益生菌，產量相較於同期漁獲提升一倍」。

透過專業技術指導，配合竹炭科技應用提升養殖漁業品質，避免利用化學肥料調整養殖菌相傳統方式，所帶來環境及土壤汙染，同時藉竹炭過濾池水、生態養殖法水質監控，讓水中益生菌快速生長，改善水質與飼料效率，讓魚蝦池更健康，形成循環經濟。