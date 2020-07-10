夏天就要芒果冰！玉井吃冰節11日登場 50對雙胞胎同台

玉井芒果冰創下金氏世界「最大碗剉冰」紀錄二周年，西拉雅國家風景區管理處邀請民眾到台南玉井享受盛夏最夯的芒果冰，11日上午10點在玉井圓環，邀請臺南市觀光旅遊局局長、玉井區長及在地業者一起合力製作超大碗新鮮芒果冰，每人一道程序，為玉井芒果冰注入不同的心力，一起為玉井芒果冰締造金氏世界紀錄滿二周年同歡。

當天還有「愛芒無雙」活動，邀請50位以上的雙胞胎同台共享芒果冰，且現場備有芒果冰或芒果乾兌換券共計500張(發完為止)，民眾只要現場拍照打卡就可以抽1張芒果冰或芒果乾免費兌換券，讓參與的民眾盡情「芒一夏」。兌換券限於7月13至8月14日間平日(周一至周五)使用，每張兌換券可至玉井商圈指定店家兌換一碗新鮮芒果冰或一包果乾。

西拉雅國家風景區管理處與南化社區發展協會11日下午也在西拉雅南化遊客中心辦理「Mango 玩很大」活動，現場有南化出產的各品種芒果的展示、同樂闖關遊戲、南化特產樂分享、農夫市集、鄉村輕音樂及芒果甜點教學DIY，現場限量發售優惠劵，額滿為止。

西拉雅南化遊客中心擁有廣大的草原腹地、全區無障礙環境，活動內容適合三代同堂需求，「Mango玩很大」活動希望讓悶在家裡已久的筋骨好好的舒展，順便品嘗南化區青灰岩惡地形種出來的芒果，遊客中心現場將展示24種芒果，讓您見識南化果農驚人的農業實力，還有農夫市集讓你可以買到便宜又好吃的芒果。

「Mango玩很大」活動，現場有3種趣味闖關遊戲，是南化果農與遊客的同樂會，南化社區發展協會理事長洪春梅動員社區成員，現場準備很多的芒果及活動內容，希望讓參加活動的遊客可以盡興而且能滿載而歸。