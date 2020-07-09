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宣傳海之夏 翁章梁、白家綺演辣台劇

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣報導
嘉義縣暑假重頭戲東石海之夏，縣長翁章梁（左）化身調酒師帶藝人白家綺（右）宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義縣暑假重頭戲東石海之夏，縣長翁章梁（左）化身調酒師帶藝人白家綺（右）宣傳。記者魯永明／攝影

嘉義縣2020東石海之夏18日至26日，連續兩個周末在海邊東石鄉漁人碼頭登場，縣長翁章梁昨化身調酒師帶性感女神白家綺演出「辣台劇」，用逗趣短劇介紹海之夏活動「四大辣度」，首次在漁人碼頭打造戶外酒吧，取名「蚵集吧」，讓遊客吹微風、喝微醺調酒、聽迷人歌聲、享受微微放鬆感。

海之夏連辦13年，今年第14屆，是西半部暑期重頭戲，隨著疫情解封，三倍振興券即將上路，縣府文化觀光局委外推出「4辣新玩法」，有新創戶外酒吧讓人微醺微辣、小朋友嗨翻小辣、大咖藝人陣容大辣、以及煙火爆發、性感火辣女神的爆辣款。

縣府邀請知名大咖歌手，包括八三夭、天黑請閉眼的陳零九、邱鋒澤，以及林凡、黃妃等重量級歌手表演；煙火秀26日登場，當天邀台語唱將黃妃、白家綺登場，11日下午4點半在東石街區舉行踩街嘉年華，縣長率15團隊伍踩街，今年加碼摸彩活動，最大獎1萬元禮券。

活動期間邀請在地伴手禮店家展售，26日「蠔野人」生活日，縣農會總幹事黃貞瑜推出「蠔野人」野餐組，提供遊客品嘗冷泡高山茶、在地水果及水果霜淇淋，讓遊客有吃、有玩又能買。　

今年安排小型復康巴士預約服務，讓身障朋友參加，活動資訊請上臉書「東石海之夏」粉絲專頁查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東石 漁人碼頭 疫情

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暑假重頭戲東石海之夏 翁章梁化身調酒師帶白家綺宣傳

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