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台南李姓檢舉名人阻擋違規車主離開 遭警強制罪送辦
永康警分局鹽行派出所今天上午接獲檢舉報案，指轄區中正路有違規停車，員警到場發現李姓「檢舉名人」與一轎車車主正發生糾紛，轎車確實有違規停車，員警當場開單單告發。不過車主遭開單後要駕車離開時，李姓男子故意把自行車放在轎車後阻擋不讓車子倒車離去，警方制止後仍「不為所動」並且向員警「大小聲咆哮」，因為現場還有圍觀民眾錄影直播，員警只好依「強制罪現行犯」逮捕李並帶回偵訊，訊後傍晚5點半移送台南地檢署偵辦。
李姓男子是永康警分局列管的「專業檢舉人」，想出各種「創意方法」要求警方查辦，員警對他都非常頭痛。 他曾經把50萬元現金丟到鹽行派出所值班台，指「警方取締違規不力 這筆錢要給警方當做取締獎金」，當時曾遭警方依「行賄罪」移送法辦，不過檢察官不起訴處分。
永康分局表示，受理檢舉報案都會「依法辦理」，呼籲民眾保持理性，若遇有非理性檢舉人「藉端滋擾」要保持冷靜，不要聚集群眾圍觀鼓譟，避免衍生非法行為，應交由警方處理，針對非理性行為警方會嚴正執法，展現維持公共秩序、保護社會安寧的決心。
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